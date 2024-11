Jasmine Paolini da sogno, l’Italia ancora una volta sul tetto del mondo con la BJK Cup

Tennis femminile, l’Italia torna sul tetto del mondo conquistando la Billie Jean King Cup per la quinta volta nella sua storia, un traguardo già raggiunto nelle edizioni del 2006, 2009, 2010 e 2013. Il trionfo è avvenuto sul cemento indoor di Malaga, dove le azzurre hanno battuto la Slovacchia 2-0 nella finale. La squadra, guidata dalla capitana Tathiana Garbin, ha completato un percorso straordinario nelle Finals, culminato con le vittorie nei singolari di Lucia Bronzetti (6-2, 6-4 contro Hruncakova) e Jasmine Paolini (6-2, 6-1 contro Sramkova).

Le Finals sono state un esempio di coesione e strategia perfettamente orchestrata. Dopo aver superato il Giappone nei quarti come favorita, l’Italia ha ribaltato i pronostici in semifinale battendo la Polonia, una delle squadre più quotate. Nella finale, la Slovacchia, sorpresa del torneo, non è riuscita a opporsi alla determinazione e qualità delle azzurre. Bronzetti, originaria di Rimini, ha dominato il primo match con un tennis aggressivo e preciso, mentre Paolini, attuale numero 4 del ranking mondiale, ha chiuso la sfida con una prestazione schiacciante, regalando all’Italia un titolo che mancava da un decennio.

Questo successo consolida un periodo d’oro per il tennis italiano, sia al maschile che al femminile. Con il trionfo delle ragazze, la fiducia nel futuro del movimento cresce ulteriormente, in attesa di vedere gli uomini, guidati da Jannik Sinner, impegnati come favoriti nella Coppa Davis. La Billie Jean King Cup, evoluzione della Fed Cup dal 2020, è stata ancora una volta teatro di un’impresa memorabile per i colori azzurri.

Leggi anche: