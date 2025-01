Home | Malore in vacanza, Mattia muore a soli 9 anni: come è potuto succedere

Marsa Alam (Egitto), un bimbo di 9 anni è morto mentre si trovava in vacanza con la sua famiglia in un resort sul Mar Rosso. Dopo essersi sentito male, il piccolo è stato trasportato in ospedale dove ha subito un peggioramento che lo ha portato al decesso. Scosso dal dolore della perdita, il padre di Mattia ha ripercorso le ultime ore di vita del figlio interrogandosi sulle cause della tragedia e sulle mancanze e i ritardi della macchina dei soccorsi della località egiziana. (Continua a leggere dopo la foto…)

Mattia Cossettini morto a 9 anni durante una vacanza in Egitto

Mattia Cossettini, un bambino di appena 9 anni originario di Tagliavacco (Udine), ha perso la vita durante una vacanza con la sua famiglia a Marsa Alam, in Egitto, a causa di un malore improvviso dopo una giornata trascorsa al mare. Il “Corriere della Sera” ha riportato la ricostruzione dell’accaduto dopo essersi messo in contatto con il padre del piccolo.

Da quanto emerso, la famiglia di Mattia si trovava in un resort sul Mar Rosso per una vacanza iniziata il 2 gennaio e che avrebbe dovuto protrarsi fino al 9. Purtroppo però, il soggiorno è stato bruscamente interrotto da una tragedia del tutto inaspettata. Nessuno avrebbe infatti potuto presagire quanto sarebbe successo al piccolo Mattia.

Il malore dopo la giornata in spiaggia

Secondo le ricostruzioni, il bimbo di 9 anni aveva passato ore di relax e divertimento tra una gita in barca e i giochi sulla spiaggia, fino a quando è svenuto improvvisamente. Dopo essersi ripreso, Mattia avrebbe lamentato un forte dolore alla testa comunicato ai genitori. I medici del resort avrebbero quindi ipotizzato un colpo di calore, somministrandogli una flebo e alcuni farmaci prima di consentirgli di tornare nella sua stanza sotto le cure dei genitori e del fratello. Purtroppo però, nonostante le prime cure il quadro clinico del bambino è improvvisamente peggiorato.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva