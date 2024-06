Bimbo di 5 anni travolto da una frana: muore sotto il fango

La storia che stiamo per raccontarvi vi lascerà completamente senza parole. Un bambino di 5 anni ha perso la vita e un altro è rimasto ferito a causa di una frana. La tragedia si è verificata dopo settimane di piogge incessanti che hanno saturato il terreno, rendendolo instabile e predisposto al cedimento. L’enorme frana ha colpito il gruppo durante una passeggiata vicino casa. (Continua a leggere dopo le foto)

Austria, bimbo di 5 anni travolto da una frana: i fatti

Un tragico incidente ha sconvolto la comunità di St. Marein bei Graz, in Austria, dove un bambino di 5 anni ha perso la vita e un altro è rimasto ferito a causa di una frana. Come riportato da The social post, l’enorme frana ha colpito il gruppo durante una passeggiata. Erano tutti nei pressi della loro abitazione, godendosi una giornata tranquilla quando il ripido pendio accanto alla strada ha ceduto, facendo precipitare un’enorme massa di terra di circa 200 metri cubi. Due dei bambini sono stati travolti. Un bimbo di 7 anni è rimasto sulla superficie della frana ed è stato rapidamente soccorso e trasportato alla clinica pediatrica di Graz in elicottero. Nonostante le sue condizioni siano serie, non è in pericolo di vita.

