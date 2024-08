Bimbo di 4 anni caduto in piscina, la tragica notizia poco fa

È di poco fa la tragica notizia sul bambino di quattro anni che domenica scorsa era caduto in una piscina a Cermenate, in provincia di Como. Il piccolo Amin stava trascorrendo qualche ora all’Acqvasport, una struttura con scivoli e piscine. Quando i presenti si sono resi conto che era finito sul fondo della piscina sono intervenuti i bagnini del centro sportivo, che lo hanno recuperato in stato di incoscienza.

La tragica notizia

I bagnini gli hanno prestato i primi soccorsi prima dell’arrivo del 118 e il trasferimento in elicottero all’ospedale di Bergamo. Le sue condizioni sono apparse da subito disperate. In ospedale, il piccolo era stato sottoposto all’Ecmo, una procedura di ossigenazione extracorporea. I medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita, ma da allora il bimbo è sempre stato in terapia intensiva senza mai riprendersi. Amin è morto questa mattina. L’intera comunità di Lamazzo, dove il piccolo viveva con la famiglia, piange la tragica perdita. (continua dopo la foto)

Bimbo di 4 anni caduto in piscina

La famiglia, di origini marocchine, vive a Lomazzo (Como). Quando è avvenuto l’incidente il centro acquatico era molto affollato e gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire cosa è accaduto e chi aveva il compito di vigilare sul piccolo. Dai primi accertamenti dei carabinieri della compagnia di Cantù e della stazione di Cermenate non risulterebbero omissioni sulla vigilanza in piscina sul tempestivo soccorso. È stato aperto un fascicolo a carico di ignoti per avviare un’autopsia.

Secondo alcune ricostruzioni, il piccolo era nella piscina baby ma aveva deciso di passare in quella degli adulti, buttandosi in acqua. I bagnini se ne sarebbero accorti e avrebbero anche fischiato, per poi buttarsi in acqua non appena hanno visto che il piccolo non riemergeva. C’è invece chi racconta che il piccolo non sia più riemerso dopo essere sceso da uno scivolo.