Caso Pierina, scoperta choc durante la perquisizione in carcere: cosa trovano a Dassilva

Sembrano esserci grosse novità sul caso legato all’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa lo scorso 3 ottobre con 29 coltellate e ritrovata senza vita nei sotterranei del palazzo di via del Ciclamino, a Rimini. Durante una perquisizione in carcere gli inquirenti hanno fatto una scoperta molto interessante nella cella del presunto omicida Dassilva. La perquisizione era in programma poichè l’uomo ha ricevuto la visita in carcere della moglie. (Continua a leggere dopo le foto)

Caso Pierina, sequestrata lettera di Dassilva alla moglie

Pierina Paganelli è stata uccisa lo scorso 3 ottobre con 29 coltellate a Rimini. In carcere per l’omicidio vi è finito l’amante della nuora della signora, ovvero Louis Dassilva. Nella giornata del 30 Luglio 2024, la Polizia penitenziare, in occasione della visita della moglie del 34enne senegalese, Valeria Bertolucci, ha effettuato una perquisizione e ha trovato una lettera destinata alla donna nella quale il presunto colpevole afferma di provare vergogna e si dice dispiaciuto per ciò che ha fatto, ma afferma anche di essere sicuro che la moglie sarà forte insieme a lui. La moglie, come riportato da Fanpage, ha fatto sapere che nel corso dell’incontro Dassilva le ha “ribadito, ancora una volta, di essere innocente”. E ha spiegato: “Sono rimasta per venti secondi a guardarlo. Era una situazione irreale”, poi: “Ci siamo abbracciati. Lì la lacrimuccia premeva per uscire, ma l’ho tenuta a posto”, ha ammesso Valeria.

