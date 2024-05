Bimbo di 8 anni travolto mentre va a scuola: il dramma in Italia – Una tragedia ha colpito la comunità di Roccamalatina di Guiglia, sull’Appennino modenese, nella mattinata di oggi, venerdì 3 maggio 2024, quando un bambino di otto anni è stato investito da un’auto, riportando gravi ferite. (continua a leggere dopo le foto)

Bimbo di 8 anni travolto mentre andava a scuola: il dramma in Italia

Il bambino di soli 8 anni stava attraversando la strada per raggiungere il bar dei genitori, di fronte alla loro abitazione, per poi andare a scuola, quando è stato investito. Le sue condizioni sono gravi. Per il bimbo di origini cinesi, che è stato preso in pieno da un veicolo dopo le 6 a Roccamalatina di Guiglia, sull’Appennino modenese, si parla di un importante trauma cranico. (continua a leggere dopo le foto)

Modena, bimbo di 8 anni travolto da un’auto mentre andava a scuola

L’incidente nel Modenese è avvenuto poco dopo le 6 del mattino in via D’Azeglio, all’altezza del civico 562. Secondo una prima ricostruzione, il bambino stava attraversando la strada, presumibilmente diretto a scuola, quando è stato investito.

