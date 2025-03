Una bimba è arrivata a scuola piena di lividi e graffi sul viso. Le insegnanti hanno chiamato immediatamente il 118 dopo essersi accorte di quelle ferite. Accertate le condizioni della piccola, i sanitari hanno allertato le forze dell’ordine. I genitori della bambina sono stati contattati e ascoltati dalle autorità. Sono in corso attualmente gli accertamenti sul caso per capire cosa sia successo alla bambina. La madre ha fornito la sua versione dei fatti, che appare convincente ma le autorità vogliono vederci chiaro. (Continua…)

Bimba a scuola piena di lividi

