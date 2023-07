Troppo sexy in bikini, i vicini alzano il recinto del giardino: la sua reazione è da applausi

La modella e influencer indossa bikini troppo scollati in giardino. I vicini allora decidono di alzare il recinto per non essere “disturbati”. La reazione della modella, così come quella di tutti i suoi seguaci, è veramente da applausi. Non era facile reagire in questo modo. (Continua…)

Marito spia vicina in bikini, la moglie alza il recinto

Il marito esce in giardino e spia la vicina in topless in piscina. La moglie si ingelosisce e decide di alzare il recinto del giardino. È quanto accaduto ad una coppia che vive vicino Nicole, conosciuta sui social come “Spicy Texas Girl“. La ragazza vive negli Stati Uniti ed ha messo in difficoltà i suoi vicini, che si sono “scandalizzati” per i bikini succinti. La reazione della modella, così come quella dei suoi seguaci, è stata da applausi. (Continua…)

Il racconto della modella

La nota modella ed influencer ha raccontato che, da un giorno all’altro, si è ritrovata completamente recintata nel suo giardino con un muro più alto di quello del giorno prima. I vicini, in particolare la moglie, non gradivano gli spogliarelli della giovane americana ed hanno deciso di alzare la recensione del giardino. “Quando si sono stancati di vedermi così poco vestita, hanno costruito un muro intorno casa”, ha spiegato Nicole sui suoi profili social. La modella ha dunque preso il gesto dei suoi vicini con filosofia ed è sicuramente da apprezzare. (Continua…)

I commenti dei suoi seguaci

I suoi seguaci hanno commentato l’accaduto, sottolineando il lato positivo della vicenda: “Hai un giardino completamente privato adesso, che invidia“. Altri utenti, invece, spiegano quanto sia comodo avere una piscina privata: “Altro che topless, fossi in te girerei nuda. Che libertà“. A chi l’ha criticata, invece, Nicole ha spiegato che a volte indossa molto meno e che forse il recinto costruito come separè tra casa sua e quella dei vicini è stata alla fine un’ottima idea. Adesso può divertirsi nella piscina del giardino insieme alla sue amiche.