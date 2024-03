BigMama è stata ospite di “Verissimo”, programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. La cantante, nel corso dell’intervista, è uscita allo scoperto ed ha presentato al pubblico la sua fidanzata. L’artista ha speso parole al miele per la sua compagna, facendo emozionare i suoi fan. (Continua…)

BigMama ospite di “Verissimo”

La cantante BigMama è stata ospite nella scorsa puntata di “Verissimo“, andata in onda su Canale 5. L’artista si è raccontata a tutto tondo, partendo dagli episodi di bullismo subiti da piccola. Nello studio di Silvia Toffanin, l’artista ha rivelato: “La mia missione è essere da esempio per i giovani. Io sono stata vittima di bullismo da sempre, non sono mai stata magra e addirittura mi tiravano le pietre”.

A 16 anni la cantate ha subito anche una violenza sessuale: “Quando ero piccola non si parlava così apertamente di violenza sessuale, mi hanno aiutato a tirar fuori quei ricordi delle persone che avevano vissuto le mie stesse cose. Io mi sono sentita sporca, non mi sentivo una bambina pulita. Non avevo il coraggio di dirlo a casa, a casa non si parlava di quelle cose. Per me era normale essere chiusa in un bagno a una festa. Non ho denunciato”. Adesso per fortuna la sua vita è cambiata e nello studio di “Verissimo” ha parlato anche della sua fidanzata. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)