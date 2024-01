Berardi operato al menisco, lungo stop per il giocatore

Domenico Berardi è stato operato in giornata a causa dell’infortunio al menisco. Tempi di recupero lunghi, tegola per il Sassuolo.

Il Sassuolo perde Berardi

Brutta notizia per il Sassuolo che dovrà fare a meno di Domenico Berardi per molto tempo. Il giocatore infatti non è stato disponibile contro la Juventus, squadra che lo ha messo nel mirino da diversi mesi. Il talento neroverde ha subito un infortunio al ginocchio sinistro durante l’allenamento del 25 gennaio, con una lesione contusiva e distorsiva. L’intervento chirurgico è stato necessario per la lesione longitudinale del menisco mediale, come confermato dagli esami clinici. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Domenico Berardi incita i compagni dopo il gol (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Nonostante la prospettiva di una rapida guarigione dopo l’intervento, i tempi di recupero non saranno brevi. Si prevede che il giocatore Berardi dovrà fermarsi per un periodo compreso tra circa 45 giorni. In questo modo, c’è la possibilità che torni in campo in tempo per la partita contro l’Empoli programmata per il 24 febbraio oppure contro l’Inter.

Il comunicato del Sassuolo

Il Sassuolo ha aggiornato i tifosi sulle condizioni del giocatore dopo l’intervento: “Domenico Berardi, accompagnato dal Dottor Marco Bruzzone, nel pomeriggio si è sottoposto ad intervento chirurgico di meniscectomia selettiva del menisco mediale del ginocchio sinistro. L’intervento effettuato dal Dottor Giacomo Zanon, presso la Clinica Habilita Casa di cura I Cedri di Fara Novarese, è perfettamente riuscito. Il calciatore nei prossimi giorni inizierà l’iter riabilitativo” recita il comunicato ufficiale.

