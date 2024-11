“Benvenuto all’erede”: il famoso cantante italiano diventa papà per la prima volta

Il famoso cantante italiano è diventato padre per la prima volta. L’annuncio è arrivato dallo stesso artista, tramite alcune storie pubblicate su Instagram. La notizia della gravidanza era stata resa nota lo scorso maggio e ora finalmente i due sono diventati genitori e hanno scelto di chiamare il loro primo figlio Noah. (Continua dopo le foto)

Lazza è diventato padre

L’annuncio della gravidanza era arrivato lo scorso maggio, poi sui social sono spuntate le foto del gender reveal party. Dopo aver allestito una terrazza con palloncini rosa e azzurri, il cielo si è colorato di blu e ha svelato che il figlio della coppia sarà un maschio. Lazza, a grande sorpresa, aveva anche annunciato il nome del figlio. Il cantante aveva svelato il nome scelto per il bebè in occasione del concerto gratuito Locura- Opera n1, che ha tenuto a San Siro nella serata del 5 settembre. La coppia si è mostrata entusiasta per l’arrivo del piccolo Noah che finalmente è nato. (Continua dopo le foto)

Lazza, è nato il primo figlio

Lazza è diventato papà per la prima volta. La fidanzata Greta Orsingher ha partorito il piccolo Noah lo scorso martedì, 12 novembre 2024, alle ore 12:08. Lo ha fatto sapere il cantante stesso, che sul suo profilo Instagram ha scritto: “Benvenuto all’erede. Welcome Noah”, si legge in una delle storie. Per il momento i neo genitori non hanno ancora pubblicato nessuno scatto del bebè. Chi è la fidanzata di Lazza e madre del suo primo figlio Noah?

