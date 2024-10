Basket, le news del giorno: Mannion e Milano, il caso Rowan, in bilico Zizic a Bologna, Green a Napoli

Basket news del giorno. Protagonista del mercato, la Openjobmetis Varese è al centro delle speculazioni sulla possibile partenza di Nico Mannion e su alcuni nuovi arrivi. In serata, il GM Sogolow ha confermato che il club ha ricevuto un’offerta da parte dell’Olimpia Milano per il “Red Mamba”, offerta però rifiutata. Almeno per ora, non si segnala un rilancio da parte di Ettore Messina, che nei giorni scorsi aveva tentato di intavolare una trattativa con Luis Scola per portare la guardia della Nazionale nel suo roster. Nel frattempo, sembra imminente a Varese il ritorno di Jaron Johnson.

🏀 Beşiktaş Fibabanka, Ante Zizic’i sezon sonuna kadar kiralamak için Bologna ile anlaştı ancak Zizic teklifi kabul etmedi.



📰 @sekmorova pic.twitter.com/hMpLUUxa0c — BEGİKAD TV (@BegikadTV) October 21, 2024

Dalla Lombardia si passa all’Emilia, dove Bologna è al centro delle discussioni per Ante Zizic. In mattinata si è parlato di una possibile ricerca di acquirenti per il lungo croato, attualmente in forza alla Virtus. La notizia è stata seguita da un aggiornamento di TRC, che ha rivelato un accordo tra Virtus e Besiktas per riportare Zizic in Turchia, operazione che sarebbe stata bloccata dal rifiuto del giocatore, legato alla Virtus fino a fine stagione.

Un altro caso di rilievo è quello di Ron Rowan, proprietario e presidente dell’Estra Pistoia, che ieri, durante la partita contro Venezia, ha di fatto diretto la squadra in assenza dell’allenatore Dante Calabria, ufficialmente indisposto per un virus influenzale. Questo comportamento ha suscitato la reazione dell’USAP, l’associazione degli allenatori di basket, che ha annunciato una denuncia alla Procura Federale attraverso una nota ufficiale.

Napoli Basket, bir dönem ülkemizde Fenerbahçe Beko forması giyen Erick Green ile ilgileniyor. (@DAlessandro_LU) pic.twitter.com/NIsI0udSON — Noble 🏀 (@NobleBball) October 22, 2024

Mentre Pistoia cerca di gestire questa situazione nonostante un discreto avvio di stagione con due vittorie in quattro partite, a Napoli il club sta cercando di reagire dopo un deludente inizio con quattro sconfitte consecutive. Come anticipato in esclusiva, il presidente Grassi punta all’ex Siena e Treviso, Erick Green, che potrebbe diventare il primo rinforzo dopo l’esclusione di Jordan Hall dal roster. Nel frattempo, il direttore dell’area sportiva di Napoli, Pedro Llompart, è stato sanzionato con un’inibizione di sette giorni, commutata in un’ammenda di 5000 euro.

