Baseball, morto Fernando Valenzuela, leggendario lanciatore dei Dodgers

Il mondo del baseball piange la scomparsa di Fernando Valenzuela, il leggendario lanciatore dei Los Angeles Dodgers, morto prematuramente all’età di 63 anni. Valenzuela, soprannominato “El Toro de Etchohuaquila”, ha segnato un’epoca nella Major League Baseball, guidando la sua squadra alla vittoria nel 1981 con una prestazione straordinaria che ha scatenato la “Fernandomania“.

Fernando Valenzuela's no-hitter in 1990 with Vin Scully on the call 🙏💙 pic.twitter.com/fkLICe0JN0 — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 23, 2024

A soli vent’anni, Valenzuela riuscì a condurre i Dodgers a una rimonta incredibile dopo aver perso le prime due partite delle World Series. La carriera di Valenzuela non ha solo portato successi sportivi, ma ha anche avvicinato la comunità latina al baseball, contribuendo a creare un legame profondo tra gli appassionati e questo sport.

La sua presenza ha ispirato generazioni di giovani atleti e tifosi, facendo di lui una figura iconica non solo a Los Angeles, ma in tutto il mondo. Il lanciatore si stava curando per una malattia, la cui natura è stata mantenuta riservata dalla famiglia. A fine settembre, aveva lasciato il suo ruolo di commentatore delle partite in spagnolo, un compito che ha ricoperto con passione nel corso degli anni.

Baseball, il ricordo di Stan Kasten per Valenzuela

Stan Kasten, presidente e amministratore delegato dei Dodgers, ha descritto Valenzuela come “uno dei giocatori di baseball più influenti e uno degli eroi di questa maglia“. La morte di Valenzuela arriva in un momento particolare per i Dodgers, che stanno per affrontare i New York Yankees nelle finali del campionato.

Questa sfida rappresenta un ritorno ai fasti del passato, poiché è la prima volta che le due squadre si scontrano in finale dal 1981. L’assenza di Valenzuela si farà sentire, non solo per il talento che ha portato in campo, ma anche per il forte impatto che ha avuto sulla cultura e sull’identità della squadra.

Fernando Valenzuela rimarrà per sempre nella memoria degli appassionati di baseball e nel cuore di coloro che hanno avuto il privilegio di vederlo giocare. La sua eredità vive attraverso le generazioni di giocatori e tifosi che ha ispirato.

Leggi anche: