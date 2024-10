Atletica in lutto: addio a Franco Mascolo, il professore che scoprì Mennea

E’ morto Franco Mascolo, insieme al professor Vittori fu l’artefice dei più importanti successi di Pietro Mennea, l’indimenticabile “Freccia del Sud”. “Alla famiglia di Franco Mascolo vanno le più sentite condoglianze del presidente della Fidal Stefano Mei, del Consiglio federale e di tutta l’atletica italiana”, si legge sul sito della Fidal.

Con Mascolo se ne va un altro protagonista dell’epopea sportiva di Pietro Mennea, a 11 anni di distanza dall’addio dell’indimenticato campione olimpico. Franco Mascolo, scomparso oggi a Barletta all’età di 85 anni, dopo una malattia che lo aveva debilitato fisicamente ma non moralmente, è stato il primo dei due allenatori a cui Pietro Mennea si affidò nel suo percorso verso il record mondiale nei 200 metri. Il passaggio da Mascolo al professor Vittori, responsabile dei maggiori successi di Mennea, avvenne senza traumi, con grande rispetto per i rispettivi ruoli, e durò per tutta la prima metà degli anni ’70. Nonostante i trionfi più celebri, come il record del mondo nel 1979 a Città del Messico e l’ultima partecipazione olimpica a Seul nel 1988, Mascolo è sempre stato ricordato come lo “scopritore” di Mennea.