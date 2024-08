Home | Il Barcellona fa sul serio per Chiesa, pronta l’offerta alla Juventus

Barcellona Chiesa, si fa sul serio. Secondo gli ultimi rumor di mercato il club blaugrana sta per presentare alla Juventus una prima offerta ufficiale per acquisire il cartellino del giocatore. Intanto l’agente dell’attaccante azzurro, Fali Ramadani, avrebbe raggiunto un’intesa sul contratto con i dirigenti catalani.

Secondo SportMediaset il Barcellona è pronto a offrire 10 milioni al club bianconero (che ne chiede 15, ma c’è margine di trattativa) e un contratto da 6 milioni (bonus compresi fino al 2028) all’attaccante. Messo fuori rosa dai bianconeri, Federico Chiesa in questa sessione di calciomercato ha attirato l’interesse di Chelsea e Manchester United. I Blues hanno tentato uno scambio con Sterling, ma l’affare non si è concretizzato. Successivamente, il Barcellona ha manifestato interesse.

Dopo aver perso l’opportunità di Nico Williams, il Barça si è focalizzato su Rafael Leao, che il Milan considera però incedibile. Chiesa, ora, rappresenta un’opportunità: desidera rilanciarsi e il suo trasferimento sarebbe conveniente. È anche disposto a ridurre il suo stipendio per aiutare la Juventus a rispettare i parametri economici per il suo tesseramento. La trattativa è destinata a svilupparsi nei prossimi giorni e sembra promettere soddisfazione per tutte le parti coinvolte.

🚨🇪 🇽 🇨 🇱 🇺 🇸 🇮 🇻 🇦 🚨



📌 NOTICIA @AgenciaNews



🌟 @federicochiesa será el recambio de RAFAEL LEAO en el @acmilan una vez se consuma el traspaso de RAFAEL LEAO al @FCBarcelona pic.twitter.com/sssZlYaBVb — Agencia (@AgenciaNews) August 21, 2024

Secondo altre fonti (spagnole), invece, il Barcellona anche grazie ai buoni uffici di Jorge Mendes, agente del portoghese, non avrebbe affatto mollato la presa su Rafa Leao. Anzi, entro la prossima settimana vorrebbe chiudere l’affare. Ma a che cifre? Si parla di 60-70 milioni + bonus e almeno una contropartita tecnica. E se partisse davvero il portoghese con destinazione Barcellona, allora sarebbe il Milan a fiondarsi su Chiesa. Fantascienza? Qualche giorno e lo sapremo.