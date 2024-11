Aria di cambiamenti a “Ballando con le Stelle“: a partire dalla prossima puntata, Federica Pellegrini ballerà insieme a Samuel Peron dopo il licenziamento di Angelo Madonia. Per Peron si tratta di un ritorno a casa dopo l’esperienza a Mediaset come naufrago de “L’Isola dei Famosi”. (Continua…)

Angelo Madonia licenziato da “Ballando con le Stelle”

Nella scorsa puntata di “Ballando con le Stelle”, Angelo Madonia è stato protagonista di una lite molto accesa con Selvaggia Lucarelli. Stando alle indiscrezioni che circolano sul web, dietro le quinte il ballerino si sarebbe rifiutato addirittura di rilasciare dichiarazioni.

Dopo la puntata, la produzione ha deciso di licenziare il ballerino, annunciando la scelta con un comunicato ufficiale: “La produzione di Ballando con le Stelle, di concerto con RAI e la direzione artistica comunica che, a seguito di divergenze professionali emerse nel corso del programma, il maestro Angelo Madonia non proseguirà la sua partecipazione all’edizione in corso. Ringraziamo Angelo per il contributo offerto sino ad oggi e gli auguriamo il meglio per i suoi futuri progetti. Il nome del nuovo Maestro che si avvicenderà con Angelo sarà reso noto nelle prossime ore“. (Continua…)

Samuel Peron al posto di Angelo Madonia

Angelo Madonia, dunque, non sarà più il partner di Federica Pellegrini. La nuotatrice è giunta in semifinale e a partire dalla prossima puntata, in onda domani in prima serata su Rai 1, sarà affiancata da Samuel Peron. Per il ballerino si tratta di un ritorno a “Ballando con le Stelle” dopo l’esperienza a Mediaset. Peron ha partecipato come naufrago de “L’Isola dei Famosi”, classificandosi al secondo posto. Nel frattempo, spunta anche la reazione del cast di “Ballando con le Stelle” al suo ritorno. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)