Home | “Ballando con le stelle”, la “beffa” per la Guaccero dopo l’abbandono di Mariotto: cosa è successo

“Ballando con le stelle”, la “beffa” per la Guaccero dopo l’abbandono di Mariotto: cosa è successo. Tra i più attenti telespettatori del programma Rai condotto da Milly Carlucci non è passato inosservato un dettaglio accaduto durante l’ultima puntata poco prima che il giudice Guillermo Mariotto uscisse di scena improvvisamente. Tale dettaglio riguarderebbe anche la concorrente Bianca Guaccero sulle quali esibizioni Mariotto si è sempre mostrato poco entusiasta. Ma cosa è successo esattamente? (Continua a leggere dopo la foto…)

“Ballando con le stelle”, Mariotto esce di scena e spiazza tutti

L’ultima puntata di “Ballando con le Stelle” ha avuto un finale del tutto disorientante, con il giudice Guillermo Mariotto che ha deciso di abbandonare il programma durante la semifinale senza più fare ritorno al tavolo della giuria. La stessa conduttrice, Milly Carlucci, ha dovuto avvertire il pubblico del fatto che la produzione non fosse più in grado di rintracciarlo e che, con tutta probabilità, il 58enne si era dovuto assentare per motivi di salute.

Tuttavia, la spiegazione non ha convinto e nelle ore successive alla diretta i telespettatori si sono lasciati andare ad ogni tipo di speculazione su cosa sia davvero accaduto. Alcuni del pubblico hanno anche notato un dettaglio che riguarda proprio una delle concorrenti del dancing show ovvero l’attrice e conduttrice Bianca Guaccero. (Continua a leggere dopo la foto…)

Bianca Guaccero e l’esperienza a “Ballando”

Bianca Guaccero è ritenuta da molti telespettatori la vera sorpresa di questa edizione di “Ballando con le stelle”. Il suo fisico statuario, la sua spiccata espressività e la complicità con il partner di ballo (e compagno di vita) hanno portato in scena alcune performance mozzafiato. Eppure, Guillermo Mariotto è finora stato poco caloroso con i suoi giudizi sulla concorrente al momento delle votazioni.

La sottile tensione tra il giudice e l’attrice è diventata palpabile puntata dopo puntata scatenando anche il disappunto di molti utenti social che seguono “Ballando”. Tuttavia, l’uscita di scena di sabato scorso da parte dello stilista ha dato adito ad ulteriori considerazioni sulla situazione di Guaccero.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva