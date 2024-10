“Ballando con le stelle”, concorrente a rischio eliminazione: cosa succede. La competizione nel popolare dancing show condotto da Milly Carlucci sta facendo le prime “vittime”. Tra pesanti allenamenti in sala da ballo, ansia da prestazione e incidenti di percorso c’è chi fatica a tenere il passo. Proprio nelle ultime ore è stato riferito che qualcuno tra i concorrenti sarebbe a rischio di essere eliminato dalla gara nella puntata di stasera. Cosa sappiamo. (Continua a leggere dopo la foto…)

“Ballando con le Stelle”, cosa succederà stasera

"Ballando con le stelle" è pronto a tornare stasera con una nuova entusiasmante puntata. Tuttavia per uno dei concorrenti ci sono pessime notizie. È stato il giornalista Gabriele Parpiglia, durante il programma Protagonisti su RTL, a rivelare che: "C'è una concorrente che forse sabato non ci sarà.". Il motivo avrebbe a che fare con due diversi infortuni avuti dopo l'inizio della sua avventura a "Ballando con le stelle".

“Ballando con le Stelle”, una concorrente a rischio

Inoltre, l’opinionista del programma Rossella Erra è intervenuta in diretta dal Foro Italico, spiegando che, se la concorrente non si esibirà, verrà eliminata e dovrà passare al ripescaggio. Tuttavia, quest’ultima sembra determinata a lottare nonostante le difficoltà e i grandi ostacoli dati dai problemi fisici. Lei e il suo insegnante di ballo starebbero infatti ideando una nuova strategia per poter assicurarsi la salita sul palco di “Ballando con le stelle”. Vediamo di chi stiamo parlando e cosa potrebbe succedere nella prossima puntata del dancing show.

