“Ballando con le stelle”, il commento di Paolo Bonolis sulla giuria – La partecipazione di Sonia Bruganelli a “Ballando con le stelle” si sta rivelando parecchio complicata per l’imprenditrice, che forse non si aspettava di dover far fronte ad una situazione del genere. Non si parla soltanto della fatica in sala prove o dei problemi di salute, ma anche delle critiche a cui lei è costantemente sottoposta. La giuria ha espresso sin dal principio commenti negativi nei confronti della Bruganelli, che in una diretta su Instagram ha affermato di aver messo in conto la possibilità di lasciare il dancing show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Non solo, la concorrente ha confidato anche cosa le dice l’ex marito Paolo Bonolis a proposito dei giurati. (continua a leggere dopo le foto)

Il percorso di Sonia Bruganelli a “Ballando Con le Stelle” fino ad oggi non è stato semplice e tra i vari ostacoli ci sono senza dubbio i problemi di salute arrivati nelle ultime settimana. Per questo la concorrente in una diretta Instagram ha affermato di aver accarezzato l’ipotesi di mollare il programma. L’imprenditrice, ad un certo punto, ha fatto riferimento, anche all’ex marito Bonolis. “Se Paolo mi difende? Io non posso dire quello che dice, cosa pensa della giuria, perché… Va beh, mi fa molto ridere. Poi ora se dico che giudica i giurati, domani esagerano. No, si scherza, scherziamo insieme. Lui mi dice delle cose che mi fanno ridere. Cosa dice ‘ma che davvero?’. Ecco cosa dice”, le parole della Bruganelli sui social. (continua a leggere dopo le foto)

Proprio ieri Alberto Matano a La Vita in Diretta ha ospitato Sonia Bruganelli e tra le prime cose le ha chiesto dell’ex compagno Paolo Bonolis: “Tu hai raccontato che Paolo fa commenti su ‘Ballando con le Stelle’ e soprattutto sulla giuria e quindi ne volevo sapere di più. Ma giustamente lo fa, è uno spettatore e ci sta che dica la sua. Io sono un grande fan di Paolo, immenso professionista inarrivabile. Noi facciamo tv e non pensiamo che dall’altra parte ci guardano altri professionisti, con i loro giudizi tecnici”. Immediata è arrivata la replica della concorrente.

