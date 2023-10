Francesco Bagnaia ha recuperato la prima posizione nel Mondiale di MotoGP dopo aver conquistato il GP d’Indonesia, battendo Maverick Vinales in una corsa serrata. Il centauro Ducati ha sfruttato la scivolata di Jorge Martin, suo principale contendente per il titolo, che era scattato dalla pole position e aveva accumulato un margine di tre secondi.

Bagnaia sorpreso dal risultato

Bagnaia ha confessato di non pensare di riprendere la leadership del campionato, ma ha tenuto la testa fredda e ha controllato bene l’usura delle gomme. “Non pensavo di tornare subito in cima al campionato – ha affermato Bagnaia – Certo, ero terzo dopo tre giri e Martin era sempre in testa, ma quando l’ho visto cadere, allora mi sono detto, ‘Calma’: stavo gestendo molto bene il posteriore, mi sono avvicinato a Vinales e ho provato a superarlo”. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Bezzecchi lotta nelle prime posizioni con Bagnaia e Martin (Photo by Money SHARMA / AFP) (Photo by MONEY SHARMA/AFP via Getty Images)

Ora il GP d’Australia

Ora Bagnaia ha 18 punti di vantaggio su Martin a quattro gare dalla fine della stagione. Il prossimo appuntamento sarà in Australia, dove Bagnaia non ha ancora vinto e dove dovrà affrontare le difficoltà del circuito di Phillip Island e del clima variabile. “A Phillip Island è difficile staccare gli altri in gara, l’anno scorso ogni volta che spingevo qualcuno mi si faceva sotto. Qui serve gestire il bene il consumo dello pneumatico posteriore e anche dell’anteriore, soprattutto alla curva 4, problematica. Bisogna controllare il consumo delle gomme per poi spingere negli ultimi giri”.

Bagnaia si dice carico e motivato per tornare a lottare per la vittoria, ma non cambia il suo approccio al weekend: “Il mio approccio al fine settimana non è cambiato: dobbiamo restare concentrati e cercare di fare del nostro meglio sempre per ottenere il massimo risultato”. Il leader del Mondiale sa che non può abbassare la guardia e che Martin è un avversario temibile: “Jorge è forte in accelerazione, ha una buona trazione, ma forse potrebbe migliorare la staccata”.