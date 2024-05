Una delle profezie di Baba Vanga per il 2024 si sarebbe avverata. La veggente bulgara, scomparsa circa trent’anni fa, aveva predetto alcune cose per l’anno corrente e alcune di queste pare si siano avverate. Adesso le persone temono per il peggio. (Continua…)

Chi è Baba Vanga

Baba Vanga è una famosa veggente nata a Strumica, nell’odierna Macedonia del Nord. Da piccola è rimasta orfana di madre ed è cresciuta in poverta. Un evento in particolare ha segnato la sua vita: da giovane perse la vista a causa di un terribile tornado che la travolse e le coprì gli occhi di sabbia e polvere. Da quel momento si è avvicinata al misticismo. La veggente è morta nell’agosto del 1996 a causa di un cancro al seno. Baba avrebbe scritto previsioni fino al 5079, le quali vengono rivelate ogni anno dai suoi seguaci. Anche per il 2024 ha scritto alcune previsioni e alcune di queste si sarebbero avverate. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)