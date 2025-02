Auto piomba sulla folla durante la manifestazione: almeno 15 feriti

Un’auto ha investito un gruppo di persone durante una manifestazione. Alla guida c’era un giovane che è stato immediatamente fermato dalla polizia. Come riportano le autorità locali, il bilancio sarebbe di almeno un morto e 15 persone ferite. La vittima sarebbe una donna. Le persone ferite sono state immediatamente trasportate in ospedale da alcune ambulanze giunte sul posto subito dopo l’incidente. (Continua…)

Auto piomba sulla folla durante una manifestazione

Una terribile notizia di cronaca sconvolge il paese: un’auto sarebbe piombata sulla folla durante una manifestazione, uccidendo una donna e ferendo altre quindici persone. Il conducente dell’auto, come riportano i media locali, sarebbe stato “messo in sicurezza e al momento non rappresenta un ulteriore pericolo”. Il giovane sarebbe stato fermato immediatamente dalla polizia. Sul posto, oltre alle autorità, presenti anche le ambulanze per prestare soccorso ai feriti. La polizia indaga per capire cosa sia successo. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)