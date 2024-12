Auto contro il guard rail, una tragedia infinita: muoiono giovanissimi

Tragico incidente stradale questa mattina, intorno alle 3.45, sulla Statale 7, nei pressi dello svincolo per la zona industriale di Francavilla Fontana. Un’Audi A4 si è schiantata contro il guard rail, che ha sventrato il mezzo. Nel drammatico impatto hanno perso la vita un uomo e una donna di giovane età. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Carabinieri e la Guardia di Finanza, che stanno effettuando i rilievi per accertare le cause dell’incidente.

Auto contro il guard rail

Tragedia nel cuore della notte. Sono morti due giovani di 25 anni e 24 anni. Il terribile schianto intorno alle 3.50 lungo la statale 7, nel Brindisino, all’altezza della zona industriale di Francavilla Fontana. L’auto su cui viaggiavano i due ragazzi, una Audi A4, è andata ad impattare violentemente contro il guard rail. SI tratta di Francesco Giumentaro di Francavilla Fontana, e Ilaria Gallone di Latiano

Nell’incidente non sono stati coinvolti altri veicoli. A seguito del sinistro, il tratto di strada interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico, causando inevitabili disagi. (continua dopo le foto)

Serie di incidenti

Un’autentica strage tra ieri pomeriggio e le prime ore di oggi sulle strade di Puglia. Il primo incidente alle 18 di ieri sulla Lecce-Arnesano, all’altezza della clinica città di Lecce. Un tamponamento a catena a seguito del quale un 87enne di Monteroni, Antonio Pallara, ha avuto un malore ed è morto. Viaggiava su una Yaris che era condotta da una donna.

In tarda serata, invece, due morti e due feriti in un incidente stradale avvenuto nelle campagne tra San Severo e Apricena, nel foggiano. Le vittime sono nordafricane. La loro auto è andata a schiantarsi contro un albero.

