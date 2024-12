Marito e moglie trovati morti in casa, ipotesi choc: cosa li avrebbe uccisi

Un drammatico avvenimento ha scosso la comunità locale: marito e moglie sono stati trovati senza vita nella loro abitazione, in circostanze ancora da chiarire. Le forze dell’ordine, che stanno indagando sull’accaduto, e mentre cercano di ricostruire le ultime ore della coppia, emergono dettagli inquietanti che potrebbero rivelare la verità dietro questa tragedia.

Marito e moglie trovati morti in casa

Luigi Gulisano 79 anni e la moglie Marisa Dessì 82, sono stati trovati cadavere nella loro casa a Cagliari lo scorso giovedì l’uno accanto all’altra nella stanza usata come studio all’interno della loro casa in via Ghibli al Quartiere del Sole. La scoperta dei corpi immobili nello studio è stata fatta dal figlio Claudio, preoccupato per l’impossibilità di contattare i genitori. Claudio è giunto in quella casa dove è cresciuto insieme al fratello Davide, e dopo aver chiamato il 118 ha constatato che purtroppo i soccorritori non potevano fare nulla: probabilmente i due anziani erano deceduti dalla mattina. Successivamente sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini, a cui hanno collaborato i militari della stazione di San Bartolomeo e del nucleo operativo della Compagnia.



