Agli Australian Open 2025, la prima grande sorpresa arriva per merito di un nostro tennista. L’impresa italiana porta infatti la firma di Francesco Passaro. Il tennista perugino, classe 2001, ha raggiunto il secondo turno del torneo grazie al ritiro di Grigor Dimitrov, ma il fatto che il match si sia concluso anzitempo non deve trarre in inganno.

La giornata folle di Francesco Passaro.



Entra nel tabellone dopo il ritiro di Fognini come lucky loser.



Sfida Dimitrov, vince il primo set e lo sconfigge dopo il ritiro del bulgaro.



Accede al secondo turno Slam per la prima volta in carriera.



Balza alla posizione #89 nella… pic.twitter.com/Igoxu7BlU2 — Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) January 13, 2025

Passaro, infatti, in un match che lo vedeva opposto a uno dei migliori tennisti del circuito, capace anche nel recente passato di vittorie e prestazioni importanti, ha brillato di luce propria. Francesco, esibendo un gran tennis e molto coraggio, era infatti riuscito a conquistare il primo set, vinto 7-5. E aveva iniziato molto bene anche il secondo.

Con il bulgaro costretto ad abbandonare sul punteggio di 2-1 nel secondo parziale per un problema fisico, Passaro ha potuto celebrare la sua prima vittoria in carriera in un torneo dello Slam. Nato a Perugia il 7 gennaio 2001, Francesco è scherzosamente definito il “gemello” di Sinner, con il quale condivide l’età anagrafica.

Tra il 2021 e il 2022, Passaro ha conquistato cinque tornei ITF e il Challenger di Trieste, gettando le basi per la sua ascesa nel panorama internazionale. Il 2022 è stato un anno importante, caratterizzato dall’esordio nel circuito maggiore agli Internazionali di Roma e da due medaglie d’oro ai Giochi del Mediterraneo.

Il 2025 sta regalando ulteriori soddisfazioni al giovane azzurro, che ha appena raggiunto il suo miglior ranking ATP, posizionandosi virtualmente all’89° posto. Questo risultato conferma un momento d’oro per Passaro, sempre più proiettato verso il circuito del tennis che conta.

La partecipazione di Passaro agli Australian Open è arrivata in modo inaspettato: ripescato come lucky loser dopo il forfait di Fabio Fognini, il perugino ha saputo sfruttare al meglio l’opportunità. Contro Dimitrov, Passaro ha dimostrato personalità e qualità tecniche, giocando un ottimo primo set che gli ha permesso di mettere pressione a un avversario più esperto.

Australian Open, il prossimo avversario di Passaro

Nel prossimo turno, Passaro sfiderà il francese Benjamin Bonzi, numero 64 del mondo. L’incontro rappresenta un banco di prova importante per il giovane italiano, che cercherà di confermare quanto di buono fatto vedere nel debutto. La determinazione e il talento di Passaro lo rendono un avversario da non sottovalutare.

Francesco Passaro è dunque una delle promesse del tennis azzurro. Con una carriera già ricca di successi nei circuiti minori e un 2025 iniziato nel migliore dei modi, il giovane perugino sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per farsi valere anche nei tornei più prestigiosi. Gli Australian Open potrebbero rappresentare il trampolino di lancio verso una lunga e brillante carriera nel grande tennis internazionale.

