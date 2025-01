Australian Open, clamoroso: Medvedev fuori, chi è il “ragazzino” che lo ha sconfitto

Australian Open, clamorosa sorpresa: nella notte australiana, poco prima delle 3, Daniil Medvedev, fra i favoriti del torneo di cui è anche vice campione, viene eliminato al secondo turno dal giovanissimo statunitense Brandon Tien, numero 121 del mondo. Dopo una battaglia epica di 4 ore e 48 minuti, il punteggio finale recita 6-3, 7-6, 6-7, 1-6, 7-6 in favore di Tien, che conquista così il passaggio al terzo turno in un contesto incredibile.

Medvedev parte malissimo, con Tien che approfitta di un break nel settimo game per vincere il primo set 6-3. L’americano è inarrestabile anche nel secondo, dove, dopo aver recuperato uno svantaggio iniziale, si impone ancora al tie-break, conquistando il parziale con il punteggio di 7-6. Nel terzo set arriva la reazione del russo, che riesce ad annullare un match point e a imporsi nel tie-break, portandosi sul 1-2 nel punteggio.

Nel quarto set Tien sembra cedere il passo, tramortito dalla lotta nel gioco decisivo perso dopo una durissima battaglia, mentre il russo va in scioltezza e il set finisce 6-1 a suo favore. Medvedev sembra avere la meglio proprio in chiusura di quinto set, quando riesce a portarsi sul 5-4 con un break. Poi, però, il match è interrotto dalla pioggia, e ci sono alcuni minuti di sospensione per chiudere il tetto.

Al rientro in campo, Medvedev perde a sua volta il servizio, ma riesce a portare a casa quello di Tien e si porta ancora avanti 6-5. Va a servire per il match ma, incredibilmente, si fa strappare la battuta un’altra volta in una sfida che assume contorni epici. Tien si impone 9-7 al tie break del quinto set dopo una battaglia all’ultimo respiro, ottenendo una vittoria storica.

Australian Open, la Next Gen avanza

Una partita indimenticabile che segna un punto di svolta per Tien, che ha già mostrato il suo talento nelle scorse settimane, con la finale raggiunta alle Next Gen ATP Finals. Dopo aver superato le qualificazioni a Melbourne, il giovane statunitense al primo turno aveva battuto l’argentino Camilo Ugo Carabelli, sempre in cinque set.

Ora, al terzo turno, affronterà il francese Corentin Moutet in quello che si preannuncia come un altro match ricco di emozioni. Per Medvedev, la sconfitta è amara. Nonostante la rimonta nel terzo e quarto set, non è riuscito a gestire la tensione nel finale. I momenti di nervosismo, culminati con un penalty point inflitto per comportamento scorretto, hanno evidenziato una gestione mentale non ottimale.

Con l’uscita del numero 5 del mondo, il torneo perde uno dei suoi protagonisti principali. Tien, invece, corona un sogno al secondo Slam della sua carrieram e ora punta a consolidare la sua posizione nel match contro Moutet. Gli Australian Open, intanto, continuano a riservare sorprese e a mettere a dura prova i nervi dei suoi protagonisti.

Leggi anche: