Home | Australian Open, buona la prima per Djokovic e Alcaraz: ma in modi diversi

Nel giorno del suo esordio agli Australian Open, Novak Djokovic supera l’americano Basavareddy in quattro set, ma non senza difficoltà. Il serbo, che non è ancora al massimo della forma, lotta nel primo parziale prima di trovare il suo ritmo e chiudere il match con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4, 6-2.

DJOKOVIC E ALCARAZ AVANTI ✅️



Nole piega in rimonta 4-6 6-3 6-4 6-2 un ottimo Basavareddy, al 2°T affronterà il qualificato portoghese Faria.



Carlos batte facilmente Shevchenko e sfiderà Nishioka al secondo turno.#Djokovic #Alcaraz #AusOpen pic.twitter.com/GR7fTHHiFi — ɢᴀᴍᴇʙʀᴇᴅ𝑆𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠 ☆☆ (@gamebred_sports) January 13, 2025

Nonostante alcuni passaggi a vuoto, Nole riesce a imporsi in due ore e 57 minuti, sfruttando al meglio la sua esperienza per recuperare il set di svantaggio. Ora, nel secondo turno, affronterà il portoghese Faria, vincitore su Kotov. Djokovic ha come obiettivo di diventare il tennista con più Slam nella storia (questo sarebbe il 25esimo), ma sa che la strada sarà lunga e complicata.

Dopo l’eliminazione in semifinale lo scorso anno ad opera di Jannik Sinner, Nole è consapevole che ogni incontro sarà una battaglia. Anche se non ha ancora raggiunto la forma migliore, il serbo ha dimostrato di essere sempre un osso duro, capace di reagire prontamente anche nelle difficoltà.

Australian Open, le ambizioni di Alcaraz

Dall’altra parte del tabellone, Carlos Alcaraz avanza senza problemi al secondo turno, battendo il kazako Alexander Shevchenko con un netto 6-1, 7-5, 6-1. La prestazione dello spagnolo è stata convincente, anche se il secondo set ha visto un momento di difficoltà, con il tennista di Murcia che ha rischiato di perdere il parziale quando si trovava sotto per 5-3.

Alcaraz è riuscito a reagire prontamente, vincendo quattro game consecutivi. Il terzo parziale è stato una formalità per Carlos, che ha dominato Shevchenko e ha chiuso la partita in meno di due ore. Alcaraz, che punta a vincere il suo primo Australian Open per completare la sua collezione di Slam, sfiderà nel prossimo turno il giapponese Nishioka, che ha sconfitto Dougaz in quattro set.

Per il campione spagnolo il cammino è ancora lungo, ma con la sua forma fisica e il suo gioco aggressivo, il numero 3 del mondo è pronto a lottare per il titolo. Se Djokovic è ancora in cerca della forma migliore, Alcaraz è parso già in ottima condizione, e si conferma come uno dei favoriti alla vittoria finale.

Leggi anche: