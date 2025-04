Hai attivato un bonus scommesse ma non lo vedi sul conto? Non sai se serve un codice promozionale? Oppure ti chiedi se hai fatto tutto nel modo giusto? Sei in buona compagnia: molti utenti, soprattutto alle prime esperienze, si trovano in difficoltà quando si tratta di attivare correttamente un bonus di benvenuto.

Ogni bookmaker ha le sue regole e condizioni, ma esistono alcuni passaggi fondamentali da seguire per non perdere il diritto al bonus, sfruttarlo appieno e riscattare eventuali vincite senza intoppi.

Cosa sapere prima di attivare un bonus

In questa guida – curata dalla redazione scommesse di Sport.it – ti spieghiamo passo dopo passo come attivare e riscattare un bonus di benvenuto, evitando gli errori più comuni. I bookmaker di cui parleremo, come Leovegas, Planetwin365, GoldBet, Lottomatica, Snai, Sisal, NetBet ed Eurobet, sono tutti autorizzati ADM e offrono promozioni chiare, vantaggiose e trasparenti.

Attivare un bonus scommesse può sembrare semplice, ma per farlo correttamente è importante prepararsi nel modo giusto. Ecco alcuni aspetti da verificare prima di registrarti su un bookmaker o attivare una promozione:

Verifica che il sito sia autorizzato ADM

Solo i bookmaker con licenza ADM (come Snai, Sisal, Lottomatica, Eurobet e tutti quelli presenti su Sport.it) offrono promozioni legali e sicure.

Solo i bookmaker con licenza ADM (come e tutti quelli presenti su Sport.it) offrono promozioni legali e sicure. Controlla il tipo di bonus disponibile

Può essere un bonus con deposito (es. 100% fino a 300€) oppure un bonus senza deposito , accreditato subito dopo la registrazione (es. Snai). Leggere con attenzione le condizioni ti aiuta a capire quale offerta è più adatta a te .

Può essere un (es. 100% fino a 300€) oppure un , accreditato subito dopo la registrazione (es. Snai). Leggere con attenzione le condizioni ti aiuta a capire . Leggi i termini e condizioni

Ogni bonus ha requisiti specifici : rollover, quota minima, mercati validi, durata del bonus. Saltare questa parte è uno degli errori più comuni.

Ogni bonus ha : rollover, quota minima, mercati validi, durata del bonus. Saltare questa parte è uno degli errori più comuni. Tieni a portata di mano i tuoi documenti

Per completare la registrazione e convalidare il conto servono: Documento d’identità (fronte e retro) Codice fiscale Metodo di pagamento valido (es. carta, PayPal, PostePay)

Per completare la registrazione e convalidare il conto servono:

Prepararsi con attenzione ti permette di evitare problemi in fase di accredito e di sfruttare il bonus fin dal primo giorno.

Come attivare correttamente un bonus di benvenuto scommesse: guida step-by-step

Attivare un bonus di benvenuto scommesse richiede attenzione fin dal primo accesso alla piattaforma. Ecco tutti i passaggi da seguire per evitare errori e assicurarti che il bonus venga accreditato correttamente.

1. Registrati sul sito del bookmaker

Il primo step è la creazione di un conto gioco. Compila il form di registrazione con i tuoi dati anagrafici corretti (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, email e telefono). I bookmaker con licenza ADM, come Snai, Eurobet, NetBet o Lottomatica, richiedono la verifica dei dati personali ai fini di legge.

Importante: evita abbreviazioni o errori di battitura, perché potrebbero bloccare la validazione del conto e quindi l’erogazione del bonus.

2. Inserisci il codice bonus, se richiesto

Alcune promozioni di benvenuto richiedono un codice promozionale da inserire durante la registrazione o al momento del primo deposito. È il caso, ad esempio, di GoldBet, Eurobet o Lottomatica, che talvolta attivano promo con codice esclusivo.

Se il bonus non si attiva automaticamente, verifica se nelle istruzioni è specificato un codice da inserire. In sua assenza, potresti perdere il diritto alla promozione.

3. Effettua il primo deposito (quando previsto)

Per i bonus con deposito, il primo versamento è il passaggio chiave che determina l’attivazione del bonus. Controlla sempre:

l’importo minimo richiesto (es. almeno 10€ o 20€);

se ci sono metodi di pagamento esclusi dal bonus (alcuni bookmaker non accettano Skrill o Neteller per attivare la promozione);

dal bonus (alcuni bookmaker non accettano Skrill o Neteller per attivare la promozione); se il bonus è calcolato sul primo deposito o su più versamenti cumulativi.

Bookmaker come Sisal, Planetwin365 e LeoVegas prevedono un bonus percentuale sul primo deposito fino a un tetto massimo, spesso accompagnato da free bet.

4. Convalida il conto gioco

Anche se il bonus può essere visualizzato nel saldo promozionale già dopo la ricarica, la convalida del conto è obbligatoria per renderlo utilizzabile e per poter prelevare eventuali vincite.

Entro 30 giorni dalla registrazione, devi caricare una copia fronte/retro del tuo documento d’identità. La verifica può richiedere da pochi minuti a qualche ora, a seconda del bookmaker. Snai, NetBet e Lottomatica gestiscono il processo in modo particolarmente rapido.

Come riscattare e usare correttamente il bonus ricevuto

Una volta attivata l’offerta di benvenuto, il credito promozionale viene generalmente accreditato entro poche ore (o pochi minuti) sul tuo conto gioco. Tuttavia, riceverlo non basta: è fondamentale sapere come sbloccare e utilizzare il bonus in modo corretto, per non rischiare che venga revocato o che le eventuali vincite restino bloccate.

Dove trovo il bonus?

Il bonus attivato è consultabile nella sezione dedicata al saldo promozionale o credito non prelevabile, accessibile dall’area personale del bookmaker. Alcuni operatori, come Sisal, Snai e Eurobet, inviano anche una notifica o un’email con le istruzioni per l’utilizzo dell’incentivo alla registrazione.

Come posso utilizzarlo?

Ogni bookmaker definisce regole precise per l’utilizzo del bonus:

Eventi validi : di norma l’offerta è utilizzabile su scommesse sportive pre-match o live.

: di norma l’offerta è utilizzabile su scommesse sportive pre-match o live. Quote minime : spesso è richiesto di puntare su esiti con quota pari o superiore a 1.50 o 2.00.

: spesso è richiesto di puntare su esiti con quota pari o superiore a 1.50 o 2.00. Tipologie ammesse: in alcuni casi, il credito può essere speso solo su scommesse singole, in altri anche su multiple o sistemi.

Cos’è il rollover e come funziona?

Il requisito di puntata (noto anche come rollover) è la condizione principale per trasformare il bonus in saldo prelevabile. Se, ad esempio, ricevi un bonus da 100€ con rollover 5x, dovrai piazzare scommesse per un totale di 500€ prima di poter prelevare le vincite generate.

Bookmaker come GoldBet, NetBet e Lottomatica propongono promozioni con condizioni di sblocco accessibili, ma è sempre importante leggerle attentamente.

Attenzione ai tempi

Ogni promozione ha un periodo di validità entro il quale il bonus deve essere utilizzato. Se il credito non viene impiegato entro 7, 15 o 30 giorni (a seconda dell’operatore), viene azzerato automaticamente.

Per questo è essenziale riscattare il bonus nel rispetto delle tempistiche previste, evitando di perdere l’opportunità promozionale.

✅ Consigli per Attivare il Bonus di Benvenuto Leggi sempre i Termini e Condizioni: Prima di attivare il bonus, assicurati di capire i requisiti di puntata, le scadenze e le quote minime.

Prima di attivare il bonus, assicurati di capire i requisiti di puntata, le scadenze e le quote minime. Verifica il codice promozionale: Se il bonus richiede un codice promozionale, non dimenticarlo al momento del deposito o della registrazione.

Se il bonus richiede un codice promozionale, non dimenticarlo al momento del deposito o della registrazione. Controlla il metodo di pagamento: Alcuni metodi di pagamento potrebbero non essere validi per l’attivazione del bonus, quindi assicurati che il tuo metodo di deposito sia accettato.

Alcuni metodi di pagamento potrebbero non essere validi per l’attivazione del bonus, quindi assicurati che il tuo metodo di deposito sia accettato. Piazza scommesse valide: Rispetta le condizioni sui mercati e le quote per evitare di invalidare il bonus.

Rispetta le condizioni sui mercati e le quote per evitare di invalidare il bonus. Attenzione alle scadenze: Tieni traccia delle tempistiche per completare il rollover e riscattare il bonus, evitando di perderlo. Segui questi consigli per massimizzare le tue possibilità di ottenere il massimo dal bonus senza problemi.

Errori comuni da evitare

Attivare e utilizzare correttamente un bonus di benvenuto scommesse richiede attenzione: anche un piccolo errore può compromettere l’attivazione della promozione o impedire il riscatto del credito bonus. Ecco gli sbagli più frequenti che gli utenti compiono, spesso senza rendersene conto.

1. Dimenticare il codice promozionale

Alcune offerte iniziali richiedono l’inserimento di un codice bonus al momento della registrazione o del primo deposito. Se omesso, l’incentivo alla registrazione potrebbe non attivarsi. Questo accade spesso con operatori come GoldBet, Eurobet o Lottomatica, dove alcune promozioni prevedono l’utilizzo di un codice identificativo.

2. Usare un metodo di pagamento escluso

Non tutti i sistemi di deposito permettono di ottenere il bonus. Alcuni bookmaker escludono metodi come Skrill, Neteller o bonifico per questioni di sicurezza e tracciabilità. Prima di versare, controlla se il metodo scelto è valido per l’attivazione dell’offerta di benvenuto.

3. Non raggiungere l’importo minimo richiesto

Le promozioni con deposito prevedono sempre una soglia minima per essere attivate. Se depositi una somma inferiore (es. 5€ quando il minimo è 10€), il credito promozionale non verrà accreditato. È buona norma verificare questi dettagli nei termini dell’offerta prima di effettuare qualsiasi ricarica.

4. Saltare la convalida del conto gioco

Anche se l’offerta iniziale può essere visibile subito, la mancata verifica del documento d’identità entro i termini previsti (30 giorni) comporta spesso la revoca del bonus. La convalida è obbligatoria presso tutti i bookmaker ADM, tra cui Snai, Sisal e NetBet.

5. Utilizzare il cashout su giocate legate al bonus

L’opzione cashout, se utilizzata su scommesse effettuate con credito bonus, può invalidare le giocate ai fini del requisito di puntata. Verifica sempre se il cashout è compatibile con l’offerta attiva, per non rischiare l’annullamento del saldo promozionale.

6. Ignorare termini e condizioni

È l’errore più diffuso: accettare una promozione senza aver letto le regole. Ogni bonus prevede condizioni di sblocco, come quota minima, validità e mercati esclusi. Non conoscerle significa esporsi al rischio di perdere il bonus senza nemmeno accorgersene.

⚠️ Errori Comuni da Evitare durante l’Attivazione del Bonus Non leggere i Termini e Condizioni : Molti bonus nascondono clausole importanti, come i requisiti di puntata e le scommesse valide. Leggi sempre i dettagli.

: Molti bonus nascondono clausole importanti, come i requisiti di puntata e le scommesse valide. Leggi sempre i dettagli. Non inserire il codice promozionale : Se il bonus richiede un codice promozionale, assicurati di inserirlo correttamente al momento della registrazione o del primo deposito.

: Se il bonus richiede un codice promozionale, assicurati di inserirlo correttamente al momento della registrazione o del primo deposito. Ignorare i metodi di pagamento esclusi : Alcuni metodi di pagamento potrebbero non essere idonei per ricevere il bonus. Verifica prima di depositare.

: Alcuni metodi di pagamento potrebbero non essere idonei per ricevere il bonus. Verifica prima di depositare. Non rispettare le quote minime : Le scommesse su quote troppo basse potrebbero non contribuire al completamento del requisito di puntata.

: Le scommesse su quote troppo basse potrebbero non contribuire al completamento del requisito di puntata. Non rispettare la scadenza: Ogni bonus ha una data di scadenza. Assicurati di soddisfare i requisiti entro il termine previsto.

Cosa fare se il bonus non viene accreditato?

Hai completato la registrazione, effettuato il deposito e seguito tutti i passaggi, ma il tuo bonus di benvenuto scommesse non compare nel conto? Succede più spesso di quanto si pensi. In molti casi si tratta di un semplice ritardo tecnico o di una condizione non rispettata che blocca l’erogazione dell’offerta promozionale. Ecco cosa controllare.

1. Verifica di aver seguito tutti i requisiti

Controlla di aver completato correttamente ogni step richiesto:

Inserimento del codice bonus (se obbligatorio);

(se obbligatorio); Deposito minimo effettuato;

Metodo di pagamento valido;

Registrazione con dati corretti e completi.

Basta anche una piccola svista per impedire l’attivazione del credito iniziale.

2. Controlla i tempi di accredito

Non tutti i bonus vengono assegnati istantaneamente. Alcuni bookmaker prevedono l’accredito del credito promozionale entro 24 o 48 ore, in particolare se è subordinato alla verifica del documento d’identità. Consulta i termini e condizioni dell’offerta per capire se ci sono tempi tecnici da rispettare.

3. Consulta il saldo corretto

Molti utenti cercano il bonus nel saldo principale, mentre viene accreditato nella sezione “saldo bonus” o “credito non prelevabile”. Accedi alla tua area personale e verifica anche la sezione dedicata alle promozioni attive.

4. Contatta l’assistenza clienti del bookmaker

Se pensi di aver rispettato tutte le condizioni ma il bonus ancora non è visibile, contatta il supporto del sito:

Specifica il tuo numero conto , la data di registrazione , e l’ offerta attivata ;

, la , e l’ ; Allegare uno screenshot del versamento può velocizzare la gestione;

Tutti i bookmaker presenti su Sport.it – come Sisal, Snai, Eurobet, Planetwin365 e GoldBet – offrono assistenza in italiano via live chat, email o telefono.

❌ Cosa Fare se il Bonus Non Viene Accreditato Controlla la tua area personale : Verifica se il bonus è stato accreditato nella sezione “Bonus attivi” o “Promozioni”.

: Verifica se il bonus è stato accreditato nella sezione “Bonus attivi” o “Promozioni”. Rivedi i requisiti di attivazione : Assicurati di aver rispettato tutte le condizioni (ad esempio, deposito minimo, metodi di pagamento accettati, ecc.).

: Assicurati di aver rispettato tutte le condizioni (ad esempio, deposito minimo, metodi di pagamento accettati, ecc.). Contatta il supporto clienti: Se hai seguito correttamente tutte le istruzioni e il bonus non è stato accreditato, contatta il supporto clienti per risolvere il problema.

Se l’operatore è regolarmente autorizzato ADM, il bonus non accreditato è quasi sempre recuperabile, a patto che tu possa dimostrare di aver seguito tutti i passaggi previsti.

Attivare un bonus di benvenuto scommesse non è complicato, ma richiede attenzione. Dalla registrazione alla convalida del conto, dal primo deposito all’utilizzo del credito promozionale, ogni passaggio deve essere eseguito seguendo le indicazioni del bookmaker.

Evitare gli errori più comuni e leggere sempre i termini e condizioni dell’offerta è il modo migliore per assicurarti un’esperienza di gioco fluida, senza intoppi e soprattutto senza perdere il bonus.

Su Sport.it trovi solo bookmaker con licenza ADM, affidabili e trasparenti, con bonus benvenuto vantaggiosi e regolamentati. Se hai ancora dubbi, consulta le nostre guide dedicate a rollover, quote minime, metodi di pagamento e app mobile: troverai tutte le risposte per iniziare nel modo giusto.

Pronto ad attivare il tuo bonus in sicurezza? Scopri i migliori bonus benvenuto scommesse disponibili su Sport.it, confronta le offerte dei bookmaker ADM e scegli quella più adatta al tuo stile di gioco.

✅ Riepilogo dei Passaggi per Attivare il Bonus Registrati sul sito : Completa il modulo di registrazione con i tuoi dati personali e verifica la tua email.

: Completa il modulo di registrazione con i tuoi dati personali e verifica la tua email. Verifica la tua identità : Carica un documento d’identità valido per confermare la tua identità.

: Carica un documento d’identità valido per confermare la tua identità. Effettua il primo deposito : Deposita l’importo richiesto, utilizzando un metodo di pagamento accettato.

: Deposita l’importo richiesto, utilizzando un metodo di pagamento accettato. Inserisci il codice promozionale (se richiesto) : Se il bonus richiede un codice, assicurati di inserirlo al momento della registrazione o del deposito.

: Se il bonus richiede un codice, assicurati di inserirlo al momento della registrazione o del deposito. Piazza la prima scommessa : Assicurati che la tua scommessa rispetti i requisiti minimi (ad esempio, quota minima e mercati ammessi).

: Assicurati che la tua scommessa rispetti i requisiti minimi (ad esempio, quota minima e mercati ammessi). Attendi l’accredito del bonus: Dopo aver completato i passaggi, il bonus verrà accreditato sul tuo conto.

Domande frequenti sui bonus di benvenuto scommesse