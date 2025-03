Home | Atterraggio d’emergenza in Italia: scoppia il panico a bordo per 193 passeggeri

Atterraggio d’emergenza in Italia: scoppia il panico a bordo per 193 passeggeri. L’episodio si è verificato poco prima delle ore 13:00 di oggi, martedì 25 marzo, e ha coinvolto un Airbus di Air France costretto ad un atterraggio di emergenza all’aeroporto Marco Polo di Venezia. Il disguido, che ha tenuto con il fiato sospeso gli operatori e le autorità aeroportuali, ha messo in forte allarme i quasi 200 passeggeri che si trovavano a bordo. Cosa è accaduto. (Continua a leggere dopo la foto…)

Paura per 193 passeggeri a bordo di un Airbus

L’Airbus A321 con 193 persone a bordo ha effettuato un atterraggio di emergenza all’aeroporto Marco Polo di Venezia oggi poco dopo mezzogiorno. A dare la notizia è stato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. “Un aereo di linea con 193 passeggeri a bordo, che volava a migliaia di metri di altitudine, è stato costretto a un atterraggio di emergenza a Venezia dopo che a bordo è stato avvertito un forte odore di bruciato”.

L’allarme, come ha spiegato Zaia, è stato lanciato in seguito alla percezione di un odore di bruciato all’interno dell’abitacolo, suggerendo la presenza di un possibile problema tecnico. Le autorità aeroportuali hanno immediatamente attivato le misure di sicurezza previste per situazioni di questo tipo, mettendo in moto la macchina dei soccorsi. (Continua a leggere dopo la foto…)

Atterraggio d’emergenza a Venezia

Dopo aver ottenuto il permesso per l’atterraggio immediato, l’aereo di Air France è atterrato senza complicazioni aggiuntive. Sulla pista, i vigili del fuoco, inclusi gli specialisti del Nucleo nucleare, biologico, chimico e radiologico (Nbcr), hanno condotto controlli dettagliati per escludere la presenza di sostanze pericolose o malfunzionamenti.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva