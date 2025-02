Lo spettacolo non manca mai quando Alexander Bublik scende in campo, e il primo turno dell’Atp 500 di Dubai non ha fatto eccezione. Il match contro Felix Auger-Aliassime si è trasformato in una battaglia di nervi, con tensioni, polemiche e colpi di scena a ripetizione, compresa un’interferenza inaspettata di un raccattapalle che ha acceso gli animi.

È successo DI TUTTO nel finale del primo set tra Bublik e Auger-Aliassime: il canadese chiede il video review dopo aver perso il punto sul 6-6 del tie-break, ostacolato dal raccattapalle su un possibile recupero.



Il primo set si è rivelato equilibrato fin dalle prime battute, trascinandosi fino al tiebreak. Sul punteggio di 6-6, Bublik si è spinto a rete e ha chiuso il punto con uno smash, ma Auger-Aliassime ha subito protestato con l’arbitro. Il motivo? Un raccattapalle si era mosso verso la pallina mentre il canadese tentava il recupero, distraendolo.

L’arbitro ha quindi deciso di rivedere l’azione al video replay. Dalle immagini è emerso che la palla era effettivamente ancora in gioco quando il raccattapalle si è mosso, influenzando potenzialmente il punto. Decisione finale: si rigioca.

Bublik, infastidito dalla protesta dell’avversario, ha risposto a modo suo: riprendendo il gioco con un servizio da sotto che ha sorpreso il canadese e scatenato gli ululati del pubblico. Auger-Aliassime non ha gradito e l’atmosfera è diventata ancora più tesa.

Nonostante la provocazione del kazako, Auger-Aliassime ha mantenuto la concentrazione e ha sfruttato l’occasione concessa dal suo avversario. Sul punto decisivo del tiebreak, Bublik ha commesso un doppio fallo, regalando il primo set al canadese.

A quel punto, Felix ha deciso di restituire il favore: si è portato il dito all’orecchio, incitando il pubblico di Dubai a farsi sentire e provocando a sua volta Bublik. Un gesto che ha reso chiaro come la sfida fosse ormai diventata una battaglia di nervi, oltre che di tennis. Il kazako si è aggiudicato il secondo set, sempre al tie break, ma poi ha ceduto un servizio decisivo nel terzo. Aliassime ha così vinto per 6-3 una sfida davvero folle.

Quello tra Bublik e Auger-Aliassime è stato uno dei match più accesi del torneo finora. Se il kazako è noto per il suo stile spettacolare e imprevedibile, questa volta il canadese ha dimostrato di saper rispondere colpo su colpo, anche sul piano mentale. Resta da vedere se questa sfida sarà solo un episodio isolato o se i due protagonisti incroceranno ancora le racchette con la stessa intensità.

