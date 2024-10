Atp 250 Stoccolma Berrettini vince il derby con Darderi. Il tennista romano non sbaglia all’esordio nel torneo di Stoccolma, imponendosi con un 6-4 6-3 su Luciano Darderi nel derby tutto italiano. È il primo incontro tra i due e Berrettini, attuale numero 43 del mondo, avanza al secondo turno, dove affronterà lo svizzero Dominic Stricker, che ha battuto l’americano Aleksandar Kovacevic in tre set (6-4 5-7 6-4 in 2 ore e 20 minuti). Per Darderi, purtroppo, si tratta della settima sconfitta consecutiva.

Il primo set è equilibrato fino al 2-2, quando Darderi conquista il break e si porta sul 3-2. Berrettini però risponde subito con un controbreak. Nonostante il buon rendimento di Darderi, Matteo prende il controllo, soprattutto al servizio, e sul 5-4 riesce a strappare la battuta all’avversario. Alla seconda palla break, chiude il set con un potente dritto per il 6-4.

