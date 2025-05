Atalanta travolgente, Monza retrocesso: finisce 0-4 allo U-Power Stadium

Settimana da montagne russe per l’Atalanta: dopo il pareggio deludente contro il Lecce, la squadra di Gasperini rialza la testa con una prestazione dominante e si impone per 4-0 sul Monza. La vittoria vale un passo fondamentale verso la qualificazione alla prossima Champions League e segna, al contempo, la retrocessione matematica in Serie B del Monza, primo verdetto ufficiale della stagione.

De Ketelaere trascinatore: doppietta nel primo tempo

La scena è tutta per Charles De Ketelaere, autentico protagonista del primo tempo. L’ex Milan sblocca il match già al 12’: servito da Retegui, controlla, salta Pereida e batte Pizzignacco con freddezza. Al 23’ arriva il raddoppio: su una respinta corta di Castrovilli, CDK è rapido a colpire di prima intenzione, siglando la doppietta personale.

Nel mezzo, una bella occasione per Lookman, che sfiora il palo dopo una sponda di Retegui. Il Monza si affaccia timidamente con qualche iniziativa di Caprari e un tiro di Birindelli, ma la prima frazione è tutta di marca bergamasca. A rendere più amaro il finale di tempo per i brianzoli ci pensa il VAR, che annulla una rete di Castrovilli per fuorigioco.

Lookman firma il tris in avvio di ripresa

Dopo l’intervallo, l’Atalanta non cala l’intensità. Bastano due minuti per vedere il terzo gol, firmato da Lookman, che raccoglie l’ennesima sponda di Retegui e batte Pizzignacco sul primo palo. Un gol meritato per il nigeriano, tra i più propositivi della serata.

I padroni di casa provano a reagire, ma la squadra appare spenta e incapace di creare vere occasioni da rete. L’Atalanta gestisce senza affanni, sfiorando il poker con Retegui ed Ederson.

Brescianini chiude i conti: il Monza saluta la Serie A

Nel finale arriva anche la quarta rete: all’89’ è Brescianini a iscrivere il proprio nome sul tabellino, trovando il gol dopo una prima conclusione respinta. Il poker è servito, il Monza si arrende definitivamente.

Il fischio finale sancisce due verità: l’Atalanta è in piena corsa Champions, mentre il Monza è ufficialmente retrocesso in Serie B. Una serata storica per i bergamaschi, amarissima per i brianzoli.

Leggi anche: