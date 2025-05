Alla Lazio basta il lampo iniziale di Dia per superare l’Empoli e riagganciare la zona Champions

La Lazio espugna il Castellani nel lunch match della 35ª giornata di Serie A grazie a un gol in apertura di Boulaye Dia. I biancocelesti portano a casa tre punti pesanti, in una gara nervosa segnata da due espulsioni. L’Empoli resta a mani vuote e vede complicarsi la corsa salvezza.

Dia colpisce dopo appena 54 secondi

La partita si è subito messa in discesa per i biancocelesti: al 54° secondo, Hysaj ha servito un pallone preciso in area per Dia, che ha controllato di petto e battuto Vasquez con un piatto destro angolato. Un avvio shock per i padroni di casa, che non sono riusciti a reagire nel corso del primo tempo, se non con sporadiche iniziative offensive.

Colombo espulso al 39’: doppia ammonizione

L’Empoli ha visto complicarsi ulteriormente la situazione nel finale del primo tempo. Lorenzo Colombo ha rimediato il secondo giallo per un intervento imprudente su Gigot, lasciando i suoi in dieci. Una decisione forse severa, ma non incomprensibile, che ha indirizzato ulteriormente la gara.

Secondo tempo senza reti ma ricco di tensione

Nel secondo tempo la Lazio ha provato a chiudere i giochi, sfiorando il raddoppio con Pedro, il cui destro dal limite è uscito di pochissimo. L’Empoli ha provato a reagire, trovando anche il pareggio con Viti, ma la rete è stata annullata dal VAR per fuorigioco.

Nel finale, anche la Lazio è rimasta in dieci per l’espulsione di Hysaj, ma i padroni di casa non sono riusciti a sfruttare la superiorità numerica. Il risultato non è più cambiato: 0-1 il punteggio finale.

