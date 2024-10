Atalanta-Genoa probabili formazioni, le ultime sulla partita in programma al Gewiss Stadium di Bergamo tra i nerazzurri di Gasperini e i rossoblu di Gilardino. La Dea torna in campo dopo la vittoria in Champions League con l’obiettivo della continuità, mentre il Grifone cercherà di fare punti a Bergamo, una piazza sempre difficile da espugnare.

Gasperini va verso un classico 3-4-1-2: il tecnico dei bergamaschi dovrà fare i conti con l’emergenza difesa, anche se Kossounou e Hien dovrebbero recuperare. A completare il reparto davanti a Carnesecchi insieme ai due ci sarà Kolasinac. De Roon e Ederson si piazzeranno a centrocampo, con Bellanova e Zappacosta sulle corsie esterne. Spazio a Samardzic sulla trequarti, mentre davanti ci saranno invece Charles De Ketelaere e Mateo Retegui.

Gilardino deve far fronte ad una vera emergenza a centrocampo, dove dovrà fare a meno in un sol colpo a Frendrup, Badelj e Malinovskyi. Scelte obbligate dunque per l’ex campione del mondo 2006 che salvo colpi di scena dovrebbe mantenere il 3-5-2 a lui caro: a centrocampo Bohinen con Thorsby da una parte e Miretti dall’altra, sulle corsie laterali Sabelli sembra favorito su Zanoli mentre a sinistra permane il ballottaggio fra il giovane Ahanor e Martin. In difesa davanti a Gollini con Bani ci saranno da una parte De Winter e dall’altra Vasquez mentre Vitinha e Pinamonti saranno la coppia d’attacco.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Hien, Kossonou, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Samardzic; De Ketelaere, Retegui. All. Gasperini.

GENOA (3-5-2): Gollini; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Thorsby, Bohinen, Miretti, Martin; Vitinha, Pinamonti. All. Gilardino.

