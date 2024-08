Atalanta Gasperini “infuriato”, chiede garanzie su una squadra che perde pezzi pregiati, tra mercato e infortuni. E’ lo scenario dipinto in un’esclusiva di Alfredo Pedullà, giornalista tra i massimi esperti di calciomercato e che anche secondo altre fonti vicine al trainer di Grugliasco pare avere un certo fondamento.

La situazione è esplosa definitivamente con il caso Lookman. Non bastava Koopemeiners, chiamatosi fuori a colpi di certificato medico in attesa di potersi trasferire alla Juventus, ora anche l’ala anglo-nigeriana non è tra i convocati per il match di stasera a Lecce: il suo entourage ha fatto sapere all’Atalanta che il giocatore aspetta il PSG, anche se per ora non è ancora arrivata alcuna offerta ufficiale dai transalpini.

Scrive Pedullà: “La mancata convocazione di Lookman per spifferi di mercato (il Paris Saint–Germain alle sue costole) ha mandato fuori giri un allenatore che non le manda a dire come ha dimostrato recentemente. Adesso siamo alla vigilia di una partita delicata, domani l’Atalanta a Lecce, quindi bocche cucite. Ma di sicuro Gasperini vorrà garanzie, si era lamentato per la vicenda Koopmeiners (che vuole andare alla Juve) e anche per il fatto che non fosse stato sostituito per tempo. Chi ha seguito bene quella vicenda aggiunge che avrebbe preferito Pinamonti a Retegui, comunque sono situazioni che dovrà risolvere con il suo attuale club. La fibrillazione è in corso, il nervosismo un moto ondoso in aumento e il tutto verrà chiarito (se verrà chiarito, la volontà è questa) dopo la partita di domani.” Vedremo, certo è che Gasperini non è tranquillo e si aspettava un avvio di nuova stagione completamente diverso.