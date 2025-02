Atalanta-Bologna, le probabili formazioni del primo quarto di finale di Coppa Italia: emergenza infortuni per la Dea

Atalanta-Bologna probabili formazioni del primo quarto di finale della Coppa Italia 2025 che si gioca stasera alle 21 al Gewiss Stadium di Bergamo. La Coppa Italia entra nel vivo con i quarti di finale. Ad aprire il programma sarà la sfida tra Atalanta e Bologna, gara a eliminazione diretta. In caso di parità al 90’, niente tempi supplementari: si andrà direttamente ai calci di rigore. La vincente affronterà in semifinale Juventus o Empoli, che si sfideranno mercoledì 26 febbraio.

Atalanta, Gasperini alle prese con l’emergenza infortuni

L’Atalanta arriva alla sfida con diversi problemi di formazione. Carnesecchi, Kolasinac e Scamacca sono gli ultimi infortunati, mentre Scalvini e Koussonou restano indisponibili. Per ovviare all’emergenza, la società ha acquistato Posch dagli emiliani, subito a disposizione, ma che partirà sicuramente dalla panchina.

Probabile formazione (3-4-2-1)

Portiere: Rui Patricio

Rui Patricio Difesa a tre: Toloi, Hien, Djimsiti

Toloi, Hien, Djimsiti Esterni: Palestra (destra), Zappacosta (sinistra)

Palestra (destra), Zappacosta (sinistra) Centrocampo: Ederson, De Roon

Ederson, De Roon Trequarti: Pasalic, Brescianini (favoriti su Samardzic e De Ketelaere)

Pasalic, Brescianini (favoriti su Samardzic e De Ketelaere) Attacco: Retegui

Bologna, Italiano punta alla quarta semifinale consecutiva

Dopo tre semifinali consecutive alla guida della Fiorentina, Vincenzo Italiano sogna di ripetersi con il Bologna. Nella scorsa stagione, proprio l’Atalanta lo eliminò dalla competizione. Prima convocazione per Calabria, ex capitano del Milan, in ballottaggio con Holm per una maglia da titolare. A centrocampo, Pobega insidia Moro come partner di Freuler, mentre in attacco Castro è favorito su Dallinga.

Probabile formazione (4-2-3-1)

Portiere: Ravaglia

Ravaglia Difesa: Calabria (o Holm), Beukema, Lucumí, Miranda

Calabria (o Holm), Beukema, Lucumí, Miranda Centrocampo: Freuler, Moro (o Pobega)

Freuler, Moro (o Pobega) Trequarti: Ndoye, Odgaard, Dominguez

Ndoye, Odgaard, Dominguez Attacco: Castro (favorito su Dallinga)

La sfida si preannuncia combattuta: l’Atalanta dovrà far fronte all’emergenza, mentre il Bologna proverà a sfruttare il momento positivo per raggiungere la semifinale.

