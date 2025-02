L’ultimo grande affare della Fiorentina con la Juventus: i dettagli sul trasferimento di Fagioli in viola

Calciomercato Fiorentina, i viola hanno concluso quasi sul gong un ultimo grande affare, ancora con la Juventus: il trasferimento di Nicolò Fagioli. Il talentuoso centrocampista classe 2001, sceso nelle gerarchie di Thiago Motta, ha accolto bene l’opportunità di rilanciarsi con un club ambizioso che sta facendo una grande opera di ringiovanimento dell’organico, anche con gli arrivi di questa sessione di mercato: Folorunsho, Zaniolo, Ndour.

Nicolò Fagioli passa alla Fiorentina. In bocca al lupo, Nico 💪 — JuventusFC (@juventusfc) February 4, 2025

La Juventus ha ufficializzato la cessione di Nicolò Fagioli alla Fiorentina attraverso un comunicato sul proprio sito. Il centrocampista si trasferisce a Firenze con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato, per un’operazione che potrebbe raggiungere un massimo di 18,5 milioni di euro bonus compresi.

Le cifre dell’accordo

Prestito fino al 30 giugno 2025 per 2,5 milioni di euro , pagabili in due esercizi.

per , pagabili in due esercizi. Oneri accessori pari a 0,2 milioni di euro .

pari a . Obbligo di riscatto al verificarsi di determinati obiettivi sportivi nella stagione 2024/2025 .

al verificarsi di determinati obiettivi sportivi nella stagione . Facoltà di riscatto per la Fiorentina anche in caso di mancato raggiungimento di tali obiettivi.

per la Fiorentina anche in caso di mancato raggiungimento di tali obiettivi. Costo del riscatto : 13,5 milioni di euro , pagabili in tre esercizi.

: , pagabili in tre esercizi. Possibili bonus fino a 2,5 milioni di euro, legati al raggiungimento di ulteriori traguardi sportivi.

Il comunicato ufficiale della Juventus

Questo il comunicato ufficiale della Juventus sulla cessione di Fagioli alla Fiorentina: “Bianconero dall’estate del 2015, dall’età di 14 anni, Nicolò ha da sempre bruciato le tappe nel Settore Giovanile della Juventus. Basti pensare al suo passaggio in Primavera già sotto età dopo avere segnato 13 reti in 25 presenze con l’Under 17, nella stagione 2017/2018.

L’anno successivo è quello in cui arriva l’esordio nel calcio professionistico, il 26 agosto 2018, con la Juventus Under 23. Questa è anche l’annata della sua prima convocazione in Serie A, a diciotto anni ancora da compiere, il 27 gennaio 2019 per la trasferta contro la Lazio.

Nella stagione 2019/2020, poi, conquista il primo storico trofeo con l’Under 23, la Coppa Italia Serie C vincendo la finale contro la Ternana; per lui c’è anche la grande soddisfazione dell’esordio con la Prima Squadra, prima in Coppa Italia e poi in Serie A.

Dopo la formativa esperienza in prestito alla Cremonese, con la quale ottiene la promozione nella massima serie, Nicolò torna a Torino e inizia a giocare in pianta stabile in Prima Squadra.

Un punto d’arrivo, ma soprattutto un nuovo inizio per lui dopo la crescita costante degli anni precedenti.

Fagioli lascia i nostri colori dopo avere totalizzato 69 presenze in Prima Squadra, tra tutte le competizioni, e messo a segno 3 reti, tutte e tre in Serie A. La prima, indimenticabile per bellezza e importanza, la realizza a Lecce alla fine di ottobre del 2022.

Grazie di tutto e buona fortuna, Nico!”

Con questa operazione, la Fiorentina si assicura un giovane talento, mentre la Juventus ottiene un’entrata significativa con la possibilità di rivalutare il giocatore nel corso della prossima stagione.

