Arnaldi Wimbledon. Debutto amaro per il tennista italiano. La sua corsa si ferma subito all’All England Club. Il tennista perde contro l’americano Frances Tiafoe. Arnaldi perde in rimonta dopo cinque set e 3 ore e 10 minuti di gioco. (Continua…)

Arnaldi Wimbledon, debutto amaro: perde contro Tiafoe

Francesco Arnaldi esce al primo turno a Wimbledon contro Frances Tiafoe. Il tennista americano rimonta lo 0-2 e chiude il match dopo 3 ore e 10 minuti di gioco. Lo statunitense ha saputo cambiare passo quando si è trovato spalle al muro, mentre probabilmente il tennista italiano non si aspettava il comeback dell’avversario.

Si ferma dunque ancora al primo turno il cammino di Arnaldi a Wimbledon. Lo scorso anno, però, il tennista è partito dalle qualificazioni, mentre adesso era a ridosso della classifica che gli avrebbe permesso di giocare questo torneo addirittura da testa di serie. L’obiettivo per Arnaldi adesso è scalare ancora qualche gradino, in modo da evitare avversari come Tiafoe al primo turno.