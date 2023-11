Terrore ad alta quota: uomo apre il portellone dell’aereo e salta giù

Momenti di terrore ad alta quota: un uomo ha aperto la porta d’emergenza poco prima del decollo ed è saltato giù dall’aereo. La scena è stata ripresa da alcuni testimoni ed è finita sul web. Sono immagini davvero impressionanti. Tutti sono rimasti a bocca aperta nell’assistere alla scena. Non sappiamo per quale motivo l’uomo abbia deciso di compiere questo gesto insano. (Continua…)

Apre il portellone dell’aereo e si butta giù

Un uomo, poco prima del decollo, ha aperto bruscamente la porta d’emergenza dell’aereo, è salito sull’ala ed è saltato sulla pista. Il personale dell’aereoporto è intervenuto prontamente ed ha trattenuto il 38enne. Subito dopo sono intervenute le autorità ed hanno preso in custodia l’individuo. La polizia ha dichiarato che l’uomo appariva disorientato e visibilmente alterato. È stato dunque portato in ospedale, ma non è stato arrestato. Quanto successo è stato ripreso da alcuni testimoni e il filmato è finito sul web. (Continua…)

Dove è successo

L’episodio è avvenuto all’aeroporto internazionale Louis Armstrong di New Orleans, in Louisiana, a bordo di un volo della Southwest Airlines, una delle principali compagnie aeree degli Stati Uniti, oltre ad essere la più grande compagnia aerea low-cost del mondo. L’uomo di 38 anni ad un certo punto ha aperto bruscamente la porta d’emergenza ed è saltato in pista poco prima del decollo. Il personale dell’aeroporto e le autorità sono intervenute immediatamente per fermare l’individuo, che poco dopo è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Fortunatamente non sono stati segnalati feriti. (Continua…)

La scena ripresa da alcuni testimoni

Come abbiamo detto, l’episodio è stato ripreso da alcuni testimoni ed è finito sul web. Nelle immagini si vedono i passeggeri del volo della Southwest Airlines in preda al panico mentre scendono dal velivolo dopo che l’uomo ha aperto bruscamente la porta d’emergenza. Il 38enne è stato trasportato in ospedale e non è stato arrestato, perchè, secondo la polizia locale, appariva disorientato e visibilmente alterato.