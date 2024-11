Apoel-Fiorentina, le probabili formazioni del match di Conference League

Apoel-Fiorentina probabili formazioni e ultime notizie sul match di Conference League che si gioca domani alle 21 a Nicosia, Cipro. La Fiorentina sta attraversando un periodo straordinario, con cinque vittorie consecutive in Serie A e un ottimo rendimento in Conference League. Dopo aver battuto il Torino, i viola sono pronti a sfidare l’Apoel Nicosia in trasferta per il terzo incontro del girone, dopo le vittorie contro TNS e San Gallo.

L’incontro avrà inizio alle 21:00 e rappresenta un’altra occasione per consolidare il buon momento europeo. Il tecnico Palladino manterrà la rotazione tra titolari e riserve, attuando un ampio turnover in vista anche dell’imminente sfida con il Verona in campionato. Alcuni giocatori, come Cataldi e Adli, non sono al meglio della condizione, mentre Kean non è nemmeno nella lista dei convocati, per evitare rischi. Kouamé avrà l’opportunità di partire dal primo minuto al centro dell’attacco, mentre Mandragora, dopo l’operazione al ginocchio, tornerà titolare a centrocampo.

APOEL NICOSIA (4-2-3-1): Belec; Chebake, Petrovic, Laifis, Susic; Abagna, Tejera; Ndongala, Meyer, Marquinhos, El Arabi. All. Jimenez

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Quarta, Moreno, Biraghi; Richardson, Mandragora; Ikoné, Beltran, Sottil; Kouamé. All. Palladino

Leggi anche: