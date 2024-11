Lazio-Porto, le probabili formazioni della partita di Europa League

Lazio-Porto probabili formazioni della partita di Europa League che si disputa domani alle 21 allo stadiio “Olimpico” di Roma. I biancocelesti si preparano per l’importante sfida di Europa League contro i lusitani, con il tecnico Baroni pronto a introdurre qualche novità per gestire al meglio il fitto calendario.

#EuropaLeague, le parole di Marco #Baroni alla vigilia di #LazioPorto: “Siamo consapevoli che abbiamo bisogno di gare con avversari importanti come queste, sono le gare che ti danno spessore e ti fanno crescere di più. Siamo consapevoli che servono prestazioni di altissimo… pic.twitter.com/sb5cd8e8sN — SoloSport (@mondosportivo_) November 6, 2024

In porta, il ballottaggio tra Mandas e Provedel rimane aperto e sarà risolto solo poco prima della gara. Sulle fasce difensive, Nuno Tavares e Marusic sembrano confermati, mentre al centro della difesa si profila una scelta tra Gila, Romagnoli e Gigot, con Patric non al meglio. A centrocampo, Baroni potrebbe dare spazio a Vecino e a Dele-Bashiru, con quest’ultimo particolarmente in corsa per una maglia da titolare. Tuttavia, Guendouzi, visibilmente contrariato dopo la sostituzione di lunedì sera, è determinato a dimostrare il proprio valore e potrebbe essere un’opzione. Rovella appare più distante dalle scelte iniziali.

Sulla trequarti, Tchaouna è favorito su Isaksen a destra, mentre Pedro si posizionerà al centro, con Zaccagni pronto a riprendersi il ruolo da titolare sulla sinistra. Per quanto riguarda gli assenti, Noslin è ancora squalificato e Castrovilli rimane indisponibile in Europa per questioni di lista UEFA. In attacco, è probabile che Castellanos venga lasciato a riposo, con Dia che potrebbe spuntarla per partire dal primo minuto. La Lazio cercherà di ottenere un risultato positivo contro un avversario di livello come il Porto, mantenendo però un occhio anche all’imminente match di campionato contro il Monza.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Nuno Tavares; Vecino, Dele-Bashiru; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Dia. A disp.: Provedel, Furlanetto, Lazzari, Pellegrini, Patric, Gila, Rovella, Guendouzi, Isaksen, Castellanos.

PORTO (4-2-3-1): Diogo Costa; Martim, Djalò, Perez, Moura; Varela, Gonzalez; Pepe, Jaime, Galeno; Omorodion.

