“Ho fame, non so come fare”: anziana viene sorpresa a rubare all’Eurospin, ciò che accade dopo mette i brividi

Arrivare a fine mese in Italia sta diventando sempre più complesso a causa delle troppe tasse e dei prezzi dei prodotti sempre in aumento. In questi giorni, una donna anziana è stata beccata mentre rubava alcuni alimenti all’interno di un negozio della catena Eurospin. Quello che è successo dopo la segnalazione da parte del supermercato ha lasciato tutti senza parole. (Continua a leggere dopo le foto)

Biella, anziana ruba all’Eurospin: il gesto dei Carabinieri

La storia che stiamo per raccontarvi vi lascerà senza parole. Una nonnina di 85 anni dopo aver fatto la spesa in un supermercato Eurospin di Biella, si è resa conto di non avere abbastanza soldi per pagare tutto ciò che aveva messo nel carrello e così ha deciso di nascondere una scatoletta di tonno sotto il giaccone. Come riportato da Fanpage, alcuni dipendenti del negozio hanno notato il furto e così hanno prontamente chiamato i Carabinieri. Gli inquirenti hanno rintracciato la donna mentre stava tornando a casa con la sua spesa e quella scatoletta rubata per fame.

