Antonio Conte, la nuova voce: “Non è felice, e per il futuro…”

Antonio Conte potrebbe essere il nome più caldo del prossimo valzer degli allenatori in Serie A. L’attuale tecnico del Napoli, nonostante un contratto fino al 2027, non sembra certo di restare. A scatenare il caso sono state le sue dichiarazioni dopo la vittoria contro il Milan: “Dopo queste otto partite penseremo al futuro”. Parole che hanno acceso immediatamente i radar di Juventus e Milan.

Antonio Conte a luglio resterà a Napoli? Oppure accetterà la corte della Juve o quella del Milan? | Stefano Mauri https://t.co/0lTNf2NwLH — Stefano Mauri (@stemauri75) April 1, 2025

Secondo Tuttosport, l’indiscrezione è molto credibile: la Juventus sta seriamente valutando il clamoroso ritorno del tecnico che ha aperto il ciclo vincente degli anni 2012-2014. E non è da escludere che anche il Milan possa inserirsi nella corsa.

A Napoli, qualcosa si è incrinato tra Conte e il club. L’ex Ct della Nazionale non ha digerito il mercato di gennaio. Salvatore Bagni, ex centrocampista azzurro e osservatore attento delle dinamiche partenopee, ha rivelato a Radio Anch’io Sport che Conte non ha gradito la cessione di Kvaratskhelia al PSG e la sua mancata sostituzione con un giocatore all’altezza.

Bagni è stato chiaro: “Conte non è felice e non può pensare che anche l’anno prossimo possa esserci un mercato come questo. De Laurentiis deve fare di tutto per trattenerlo”. Il patron azzurro, però, non è famoso per le mezze misure e la possibilità di un addio non è più solo un’ipotesi remota.

Juventus e Milan in allerta: la variabile Antonio Conte

Se Conte decidesse di lasciare Napoli, il domino degli allenatori potrebbe subire uno scossone epocale. La Juventus ha superato la fase delle incomprensioni con il tecnico salentino. I rapporti si erano incrinati dopo la celebre frase sui “ristoranti da 100 euro”, ma oggi la società è pronta a riabbracciare il tecnico che ha riportato i bianconeri ai vertici del calcio italiano.

Al Milan, invece, la situazione è più sfumata. Lo scorso anno, Ibrahimović aveva bocciato la candidatura di Conte, sottolineando come il club avesse preferito “un allenatore e non un manager”. Ma oggi, se il nuovo direttore sportivo fosse Fabio Paratici, Conte potrebbe riconsiderare l’opzione rossonera. La sfida di riportare il Milan in alto potrebbe affascinarlo.

Se Conte dovesse tornare alla Juventus o scegliere il Milan, il Napoli dovrebbe correre ai ripari. Due le ipotesi più accreditate: Massimiliano Allegri, maestro nella gestione dei grandi spogliatoi, potrebbe essere il profilo perfetto per continuare il progetto azzurro. Oppure Gian Piero Gasperini, già vicino al Napoli in passato, garantirebbe un calcio offensivo e una forte identità tattica.

Nel caso in cui il Milan non riuscisse a convincere Conte, per i rossoneri l’alternativa principale sarebbe Roberto De Zerbi, che gode di grande stima in casa rossonera. Il destino di Antonio Conte, insomma, segnerà il futuro di Juventus, Milan e Napoli. Se l’indiscrezione di Tuttosport dovesse trovare conferma, assisteremo a una rivoluzione sulle panchine delle big italiane. Esclusa l’Inter, naturalmente, che si terrà stretto Simone Inzaghi.

