Antonelli quarto al debutto in F1, non succedeva ad un italiano dal 1970

Il giovane talento italiano Andrea Kimi Antonelli debutta in Formula 1 con un risultato straordinario: 4° posto nel GP Australia al volante della Mercedes. A soli 18 anni, il pilota bolognese diventa il secondo più giovane a punti nella storia della F1. Inoltre, è il primo italiano a chiudere nelle prime cinque posizioni dal 1970, quando Ignazio Giunti ottenne lo stesso risultato con la Ferrari.

BREAKING: Kimi Antonelli has been promoted to P4



The stewards have reversed their decision to penalise Antonelli due to significant and relevant new elements being presented to them which were not present at the time of the incident#F1 #AusGP pic.twitter.com/aKaqREVdTy