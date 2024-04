Home | Anna Shackley, la ciclista britannica costretta allo stop per problemi cardiaci

Anna Shackley, la ciclista britannica costretta allo stop per problemi cardiaci – Abbandono inatteso dal settore femminile del ciclismo. Anna Shackley, 22enne britannica della SD Worx – Protime si è sottoposta a vari esami e test fisico-atletici che non le permettono di proseguire la sua carriera agonistica. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Atletica, al World Relays primo test olimpico per i velocisti azzurri

Leggi anche: Anna Shackley, la ciclista britannica costretta allo stop

Anna Shackley, la ciclista britannica costretta allo stop per problemi cardiaci

Anna Shackley lascerà lo sport di alto livello. A gennaio le era stata diagnosticata un’aritmia cardiaca, successivamente l’atleta è stata sottoposta ad uno screening cardiaco presso il Maxima Medisch Centrum di Veldhoven in collaborazione con l’équipe medica della SD Worx-Protime. Alla giovane britannica sono state riscontrate diverse irregolarità. Shackley è stata fermata per eseguire test e procedure più approfonditi presso l’ospedale di Barcellona. (continua a leggere dopo le foto)

«Siamo molto dispiaciuti», parla Danny Stam

«Siamo molto dispiaciuti che la carriera ciclistica di Anna finisca così: era uno dei talenti più grandi del gruppo femminile. Negli ultimi anni abbiamo visto che stava facendo buoni progressi ed eravamo convinti che potesse raggiungere i vertici mondiali. È un peccato per lei che sia costretta a fermarsi ma al tempo stesso siamo anche felici di essere riusciti a prevenire ulteriori complicazioni che avrebbero potuto avere serie conseguenze. Speriamo che Anna possa tornare alla sua vita ‘normale’ e lavoreremo con il team per vedere in che modo esserle d’aiuto», ha dichiarato il direttore sportivo della formazione olandese Danny Stam.