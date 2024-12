Anna Kalinskaya, la foto clamorosa per Sinner: bufera sui social, cosa sta succedendo

Jannik Sinner è il numero uno al mondo per quanto riguarda il tennis, ma il campione sembra invece non trovare pace per quanto riguarda la sua vita sentimentale. Dopo aver concluso la sua lunga storia d’amore con Maria Braccini, Sinner aveva intrapreso una nuova relazione con la tennista Anna Kalinskaya. Anche questa love story però è giunta al copolinea e c’è chi tra i fan del tennista non se ne riesce a fare una ragione a tal punto da riuscire a scatenare una bufera sui social. (Continua a leggere dopo le foto)

Anna Kalinskaya, un profilo fake posta una foto per Sinner: è bufera

La fine della relazione tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya sarebbe dovuta ad un ritorno di fiamma tra il campione e la sua ex fidanzata Maria Braccini. Ovviamente il condizionale è d’obbligo visto che né Sinner, né Anna hanno ufficialmente spiegato le motivazioni del loro allontanamento. Sicuramente la fine della loro storia d’amore non è stata metabolizzata dai fan di Sinner che in queste ore hanno creato il caos dei social. Un utente di X, come riportato da Libero, avrebbe creato un finto profilo della tennista russa Anna Kalinskaya e spacciandosi per lei invierebbe dei messaggi d’amore con tanto di foto fake a Sinner.

