Nel corso della puntata di sabato 23 Ottobre 2024 di Ballando con le Stelle c’è stato uno scontro in diretta tra Selvaggia Lucarella e Angelo Madonia, uno dei maestri di ballo del programma che in questa edizione è in coppia con Federica Pellegrini. Madonia era uscito di scena visibilmente turbato e ora a poche ore dal fatto è uscita fuori la notizia della sua esclusione dal talent. In molti si sono chiesti il perché di tutto questo e la risposta sembra essere arrivata da Matano. (Continua a leggere dopo le foto)

Angelo Madonia cacciato da “Ballando”: Alberto Matano spiega il motivo

Con una nota, come riportato da Fanpage, la Rai ha reso pubblica la decisione di escludere Angelo Madonia dal cast di Ballando con le Stelle 2024: “La produzione di Ballando con le Stelle, di concerto con RAI e la direzione artistica comunica che, a seguito di divergenze professionali emerse nel corso del programma, il maestro Angelo Madonia non proseguirà la sua partecipazione all’edizione in corso. Ringraziamo Angelo per il contributo offerto sino ad oggi e gli auguriamo il meglio per i suoi futuri progetti”. Il nome del nuovo Maestro che si avvicenderà con Angelo al fianco di Federica Pellegrini “sarà reso noto nelle prossime ore”. Una decisione nata molto probabilmente dopo la lite in diretta di sabato sera con Selvaggia Lucarelli. A fare maggiore chiarezza su quanto avvenuto dietro le quinte del programma è stato Alberto Matano.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”