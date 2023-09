Angelina Mango, la situazione è drammatica: è crollata, l’annuncio social

Negli ultimi mesi non si fa che parlare delle violenze sulle donne, talvolta su minorenni, avvenute nel nostro Paese. Questi atti crudeli da parte di uomini senza scrupoli hai innescato la paura e il timore in alcune giovani donne, tra queste anche la cantante Angelina Mango che su X, nell’account che utilizza per “polemiche e flussi di coscienza”, nella serata di ieri, ha pubblicato un post dove racconta la sua paura di uscire da sola la sera. (continua)

Angelina Mango, la sua paura raccontata sui social

Angelina Mango, 22 anni, ha partecipato all’ultima edizione di Amici, il talent show di Maria De Filippi, arrivando tra i finalisti. Il suo singolo Ci pensiamo domani è uno dei tormentoni di quest’estate. La giovane ragazza, è la figlia del cantante Mango e di Laura Valente, ex dei Matia Bazar. Nella serata di ieri, lunedì 4 settembre, ha pubblicato un post in cui non nasconde la sua paura di uscire sola la sera.

“Sto andando in farmacia a piedi alle 22:30, volevo mettere i leggings, ma ho messo un tutone largo. È possibile che debba avere così paura e che chiami gente a caso per non stare sola nel tragitto?“, ha scritto la 22enne. (continua dopo la foto)

La paura delle donne

Paura quella di Angelina condivisa da tantissime altre donne che, in risposta al suo post, hanno commentato: “Non dovrebbe essere possibile ma purtroppo viviamo tutte la stessa vita“; “Non dovrebbe essere così ma non sai quanto ti capisco: ora come ora ogni volta che devo uscire ho l’ansia“, ha scritto un’altra. E ancora: “La cosa più brutta è che lo viviamo tutti i giorni e la paura è aumentata in questi giorni.”

Qualcuna ha risposto raccontando la propria esperienza: “L’altra sera stavo tornando da sola e uno davanti a me si è abbassato i pantaloni guardandomi…“. Un’altra aggiunge: “Ti giuro Angelina, che sono così stanca di vivere sempre con la paura addosso, anche di giorno. Non ce la faccio più, non è sostenibile, non è possibile doversi guardare costantemente intorno e dubitare di qualsiasi persona si avvicini un po’ di più del solito”. Questi sono solo alcuni delle migliaia di commenti e condivisioni del post di Angelina. Le donne, soprattutto negli ultimi tempi ogni giorno si sentono minacciate e intimorite da ciò che potrebbe accadere appena mettono piede fuori casa.