Olimpiadi, Angela Carini abbandona il ring contro Imane Khelif: il motivo

Angela Carini perchè si è ritirata contro Imane Khelif. L’incontro di boxe è durato pochissimo, nemmeno un minuto. La pugile italiana ha deciso di abbandonare il ring, consegnando la vittoria alla sua avversaria. Dopo la decisione dell’arbitro è scoppiata in lacrime. (Continua…)

Alle Olimpiadi di Parigi, il match di boxe tra l’italiana Angela Carini e l’algerina Imane Khelif è durato appena 45 secondi. La pugile italiana ha deciso di ritirarsi, uscendo fuori dal torneo di boxe femminile dei pesi welter. Una decisione che ha lasciato tutti a bocca aperta. L’incontro era molto atteso soprattutto per le polemiche che l’hanno accompagnato. Sarebbe stato scoperto, infatti, un cromosoma maschile nel dna della pugile maschile.

Dopo aver subito, dopo nemmeno un minuto, due colpi molto pesanti dall’avversaria, di cui uno le ha slacciato addirittura il caschetto, Angela Carini ha deciso di non proseguire e si è ritirata. Dopo il verdetto dell’arbitro, che ha assegnato la vittoria alla pugile algerina per abbandono dell’avversaria, la Carini è scoppiata in lacrime.