Angela Carini, la bella notizia dopo la rinuncia al match: cosa succede

Altri sport. Angela Carini, dopo il ritiro alle Olimpidi viene chiamata da Jake Paul. Le Olimpiadi di Parigi 2024 sono al centro della polemica. Prima i dubbi sulle acqua della Senna, poi le lamentele degli atleti costretti a dormire in letti di cartone e senza aria condizionata. In queste ore, invece, al centro del dibattito c’è il caso di Angela Carini, la pugile che si è ritirata durante l’incontro Imane Khelif. Nessun ritiro come sembrava essere emerso da alcune sue ultime dichiarazioni e altre voci diffusesi in queste ore, così come confermato anche dalla Federazione Italiana di pugilato che ha ribadito come la 25enne atleta napoletana continuerà assolutamente a combattere. Dopo quando avvenuto il suo nome è arrivato anche oltreoceano. (Continua a leggere dopo le foto)

Il nome dell’azzurra è arrivato anche all’interno del mondo delle MMA e della lotta americana. Jake Paul, uno degli atleti-influencer più famosi e conosciuti ha voluto mandare direttamente un messaggio a Carini via social: “Ad Angela Carini, anche se i tuoi sogni non hanno potuto avverarsi oggi a causa dei folli programmi che sono in gioco nel nostro mondo in questo momento. Mi piacerebbe offrirti di combattere in un undercard MVP, per mostrare al mondo il tuo talento su una piattaforma equa e non contro un uomo. Internet aiuta a trovarla”. Jake Paul è uno youtuber diventato pugile professionista, nei mesi scorsi in auge per il match contro Tyson, poi annullato. Tra l’altro gestisce anche un’attività che promuove eventi di lotta e boxe, la Most Valuable Promotions che da sempre ha supportato in prima fila la boxe femminile, inserendo combattenti donne in posizioni di rilievo.